Xbox Game Pass - ujawniono ofertę na drugą połowę miesiąca. Kilka mocnych tytułów zniknie, w tym Monster Hunter Rise i Yakuza

Pierwsza fala marcowych ofert nie przyniosła zbyt wielu gigantycznych hitów, choć z drugiej strony pojawiło się kilka ofert, które mogły zadowolić w szczególności osoby preferujące nieco mniejsze tytuły. Niestety, z Xbox Game Pass zniknęło kilka znaczniejszych pozycji, w tym Lies of P i Evil West. Nim miesiąc dobiegnie końca, zejdzie jeszcze kilka pozycji, ale z drugiej strony możemy się spodziewać mocniejszego finiszu, na czele z jedną całkiem sporą premierą.

W ramach drugiej miesięcznej fali oferta Xbox Game Pass powiększy się o takie gry, jak Octopath Traveler II, czy Atomfall. Z drugiej strony, wraz z 31 marca zniknie Monster Hunter Rise i kilka odsłon Yakuza.

Już dziś na Xbox Game Pass wpadają dwa tytuły. Na konsolach aktualnej generacji zagramy w Octopath Traveler II, kolejną odsłonę całkiem udanego jRPG, gdzie przenosimy się do steampunkowego świata Solistia. Train Sim World 5 to z kolei najnowsza część popularnych symulatorów jazdy pociągiem. Od jutra zaś będzie mogli sprawdzić Mythwrecked: Ambrosia Island - dobrze ocenianą, acz zarazem mocno niszową grę. Wcielamy się tam w podróżnika rozbijającego się na wyspie pełnej greckich bogów, którzy stracili pamięć. Eksplorując okolice, będziemy rozwiązywać problemy nowo poznanych towarzyszy.

Interesującym dodatkiem do puli będzie Blizzard Arcade Collection, zawierający takie klasyki, jak seria Lost Vikings, czy Rock N Roll Racing. Oczywiście danie numer jeden to premiera Atomfall - postapokaliptycznego tytułu z akcją umiejscowioną w alternatywnej Wielkiej Brytanii po katastrofie nuklearnej w Windscale. Zapowiada się intrygujący przedstawiciel gatunku z niekonwencjonalnym podejściem do questów. Z drugiej strony, aż dziesięć propozycji niebawem zniknie z oferty. Na liście znajdują się MLB The Show 24, Lil Gator Game, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Like a Dragon, The Lamplighter’s League, a także Monster Hunter Rise.

Octopath Traveler II (Xbox Series X|X), Game Pass Standard - dostępne

Train Sim World 5 (konsole), Game Pass Standard - dostępne

Mythwrecked: Ambrosia Island (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - 20 marca

Blizzard Arcade Collection (konsole, PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - 25 marca

Atomfall (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 27 marca

Źródło: Xbox