Steam Spring Sale 2025 - Valve rozpoczęło coroczną wyprzedaż. Przegląd najciekawszych ofert

O każdej porze roku trafimy na jakiś znaczniejszy zestaw promocji, szczególnie na większych platformach. Prym wiedzie w tym oczywiście Steam, oferując całe mnóstwo przeróżnych okazji na zakup interesujących nas tytułów po niższych cenach (bo nie oszukujmy się, mało kto nabywa gry w sklepach w pełnej cenie). Nieraz znajdziemy coś opłacalnego, innymi razem nie do końca. Niemniej szczególnie warto patrzeć na te sezonowe, jak Steam Spring Sale 2025.

Aż do 20 marca do godziny 18:00 trwać będzie Steam Spring Sale 2025. Przedstawiamy kilka co ciekawszych ofert.

Jeżeli macie jakieś pozycje, które szczególnie chcielibyście nadrobić, na Steam Spring Sale 2025 możecie faktycznie znaleźć je w znacząco niższych cenach. Przykładowo, w bardzo niskiej cenie kupicie Conan Exiles, wieloosobowy survival online w kultowym świecie stworzonym przez Roberta E. Howarda. Albo Heavy Rain, interaktywny thriller od Quantic Dream, który raptem kilka lat temu dostał pecetową wersję. Kto zaś ma jeszcze do nadrobienia Hogwarts Legacy, ponownie zyskuje niezgorszą okazję na ogarnięcie tego tytułu.

Z innych niezłych ofert, oczekujący na majowe DOOM The Dark Ages mogą powtórzyć bądź nadrobić poprzednie odsłony nowej ery kultowej serii. Zwolennicy strategii turowych spod znaku Heroes of Might and Magic zwrócą się z kolei w kierunku takiego Songs of Conquest, a fani Twierdzy mogą rozważyć bardzo dobrze przyjęte Stronghold: Definitive Edition. Total War: Pharaoh było pewnym rozczarowaniem, ale za połowę ceny brzmi już znacznie lepiej. Podobnie sytuacja ma się chociażby z Remnant II, określanym przez niektórych jako souls-like z bronią palną. Poniżej znajdziecie to i jeszcze kilka wybranych ofert z zestawienia:

