Battlefield 6 - w sieci pojawiły się materiały z playtestów. Zaprezentowany model zniszczeń może robić wrażenie

Jednym z absolutnych priorytetów Electronic Arts na najbliższe lata jest przywrócenie chwały serii Battlefield, która od dłuższego czasu nie znajduje się w najlepszym miejscu. Po nie do końca udanych posunięciach - z klęską w postaci Battlefield 2042 na czele - podjęli decyzję o zainwestowaniu w nowy projekt. Mowa o sporej ilości czasu i pieniędzy z regularnym feedbackiem od graczy. Za nami z kolei pierwsza porcja playtestów i... pierwsze przecieki.

Jak można było przewidzieć, do sieci zawitały krótkie ujęcia z testów Battlefield 6. W oczy rzucają się detale związane z destrukcją otoczenia.

W ramach testowej platformy Battlefield Labs 7 marca pierwsze osoby mogły sprawdzić przygotowywaną odsłonę słynnej serii. Twórcy zakazali publikowania wszelkich informacji związanych z pokazem, ale jak można było się spodziewać znalazła się garstka graczy, którzy po prostu nie mogli wytrzymać. Ale raczej trudno uwierzyć, by ktokolwiek z ramienia ekipy pracującej nad nowym shooterem specjalnie na to narzekał. To, co bowiem jak dotąd mogliśmy zobaczyć, prezentuje się naprawdę zachęcająco:

Materiały nie są naturalnie zbyt długie, jednak nie to jest najważniejsze. Filmiki podkreślają, jak niesamowicie gra prezentuje się pod kątem zniszczalności otoczenia. Rozwalanie ścian budynków, czołgów, czy wreszcie towarzyszące temu dźwięki. To oczywiście krótkie wycinki całości, ale i tak robią niesamowite wrażenie - zwłaszcza biorąc pod uwagę wczesny etap prac. To może być powrót do korzeni serii przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pozostaje czekać na nieco dłuższe gameplaye - najlepiej już oficjalne.

