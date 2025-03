Xbox Game Pass - pierwsza fala marcowych nowości. Sporo mocnych gier wkrótce opuści ofertę, w tym Lies of P i Evil West

Patrząc na ostatnie kilka miesięcy, raczej możemy być zadowoleni z tego, co oferuje Microsoft w swojej ofercie. W ramach Xbox Game Pass udostępniane są zarówno znaczniejsze pozycje, jak i te nieco mniejsze. Propozycje w ramach końcówki poprzedniego miesiąca nie były może najliczniejsze, ale nadrabiały jakością. Początek marca nie jest już tak okazały, ale gdzieniegdzie znajdzie się coś ciekawego. Niestety stracimy też kilka naprawdę dobrych pozycji.

W ramach pierwszej fali marcowej oferty Xbox Game Pass zaoferuje kilka mniejszych tytułów, jak 33 Immortals czy Monster Train. Z biblioteki Microsoftu zniknie też np. Evil West oraz Lies of P.

Już teraz pobierać można Monster Train - świetnie oceniane połączenie roguelike'a i karcianki, gdzie odpieramy atak niebiańskiej armii na piekło. Jeszcze dziś w okolicach popołudnia na Xbox Series X|S zawita z kolei Galacticare, utrzymana w humorystycznym tonie strategia ekonomiczna, w której kierujemy szpitalami przyszłości. One Lonely Outpost to sandboksowe RPG, gdzie zarządzamy kolonią, w Enter the Gungeon połączono shootera 2D z dungeon crawlerem, zaś w Mullet MadJack stajemy w szranki z zastępami wrogów w cyberpunkowym FPS-ie z elementami roguelite'a. Na koniec pozostaje jeszcze premiera wczesnego dostępu 33 Immortals. To intrygujący koncept roguelike'a stanowiącego wariację Boskiej komedii Dantego Alighieri. Naszym zadaniem jest zmierzenie się z boskim gniewem w 33-osobowych zespołach.

Monster Train (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - dostępne

Galacticare (Xbox Series X|S), Game Pass Standard – 5 marca

One Lonely Outpost (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 6 marca

Enter the Gungeon (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – 11 marca

Mullet Madjack (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 13 marca

33 Immortals (Game Preview) (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 18 marca

Jakkolwiek koniec końców aktualna oferta posiada kilka ciekawych gier, kiepską wiadomością jest rychłe zniknięcie wielu świetnych pozycji. Do 15 marca mamy na przykład czas na ogranie Evil Westa, dynamicznej gry akcji w okultystycznej wersji Dzikiego Zachodu od polskiego Flying Wild Hog, a także Lies of P - jeden z najlepszych sous-like'ów co najmniej ostatnich lat, gdzie podróżujemy po świecie będącym mroczną interpretacją baśni o Pinokio. Zniknie też szalona gra akcji No More Heroes 3, platformówka FPP Solar Ash, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, remaster piątej części Yakuzy oraz Yakuza 6: The Song of Life.

Źródło: Xbox