Najlepsze prezenty na komunię! Taniej laptopy, smartfony, konsole x-box, telewizory Philips i podzespoły komputerowe w x-komie

Poszukujesz idealnego upominku na komunię? Odkryj specjalne promocje przygotowane przez x-kom na tę okoliczność. Sprawdź także promocję Tydzień akcesoriów, gdzie rabaty sięgają nawet do 60%. A jeśli rozglądasz się za nowym telewizorem, zainwestuj w Philips AMBILIGHT i skorzystaj z rabatów z okazji 20. Urodzin Ambilight. Szukasz idealnego prezentu komunijnego dla chrześnicy albo chrześniaka. A może chcesz tego dnia zaskoczyć wyjątkowym upominkiem swoja pociechę?

Szukasz prezentu na komunię? W sklepach x-kom znajdziesz taniej laptopy, smartfony, konsole x-box, telewizory Philips i podzespoły komputerowe.

Niezależnie, czy szukasz technologicznego prezentu na komunię dla dziewczynki, czy dla chłopca – w sklepie x-kom znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Ruszyła wyjątkowa komunijna akcja promocyjna. Zgarnij wyjątkowe zniżki na liczne sprzęty i gadżety, które z pewnością sprawią radość każdemu dziecku. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa od 22 kwietnia do 19 maja. Co tydzień, w każdy poniedziałek, odkryjesz nowe produkty dodawane do oferty.

Przecena: 2599 → 1999 złotych

Przecena: 1279 → 1149 złotych

Przecena: 2298 → 1899 złotych

Przecena: 299 → 199 złotych

Przecena: 279 → 239 złotych

Przecena: 2699 → 1999 złotych

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 489 → 369 złotych

Tydzień akcesoriów – skorzystaj z atrakcyjnych okazji zakupowych!

Nie przegap wyjątkowej promocji w x-komie podczas tygodnia akcesoriów! Zdobądź kod rabatowy i skorzystaj z zniżek na szeroką gamę produktów. W ofercie promocyjnej znajdziesz: słuchawki, kable, klawiatury czy futerały. Szukasz dodatków do smartfona, laptopa, czy urządzeń gamingowych, x-kom oferuje atrakcyjne ceny na wszystko, co może Ci się przydać. Aby skorzystać z promocji wystarczy wybrać telewizor objęty promocją i dodać go do koszyka. Następnie aktywować kod rabatowy: akcesoria i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 23.04.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk zostaniesz poinformowany w koszyku.

Przecena: 159 → 119 złotych

Przecena: 159 → 129 złotych

Przecena: 40 → 25 złotych

Przecena: 399 → 299 złotych

Przecena: 899 → 799 złotych

Zdobądź przewagę w grze dzięki promocji na monitory MSI

Zachwycający design oraz niezwykle bogata funkcjonalność – monitory MSI wzbogacą Twoją rozgrywkę i pozwolą Ci cieszyć się przewagą nad przeciwnikami. Wybierając sprzęt od MSI, zyskujesz nie tylko wysoką rozdzielczość i błyskawiczną częstotliwość odświeżania, ale także technologię, która minimalizuje opóźnienia i zapewnia płynność obrazu nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Teraz możesz je mieć w niższej cenie – skorzystaj z promocji w x-komie. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny obniżają się automatycznie. Promocja obowiązuje od 15 do 28 kwietnia 2024 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 649 → 489 złotych

Przecena: 799 → 699 złotych

Przecena: 1149 → 899 złotych

Zgarnij niesamowite rabaty na 20. urodziny AMBILIGHT tv

Technologia AMBILIGHT obchodzi swoje 20. urodziny. Z tej okazji marka Philips oferuje klientom niebywałe rabaty. Uczcij ten jubileusz razem z x-kom. Nie przegap możliwości, by sprawić sobie nowy telewizor w okazyjnej cenie. Sprawdź, co sklep przygotował na tę okoliczność i dowiedz się, jak skorzystać z rabatów. Zdobądź kod rabatowy i kup doskonały sprzęt nawet do 700 zł taniej! Aby skorzystać z promocji wystarczy wybrać telewizor objęty promocją i dodać go do koszyka. Następnie aktywować kod rabatowy: 20-ambilight i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 28.04.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk zostaniesz poinformowany w koszyku.

Przecena: 4399 → 3699 złotych

Przecena: 5799 → 5439 złotych

Przecena: 8999 → 8145 złotych

Laptopy Gigabyte AORUS 7 9KF 400 zł taniej + plecak w prezencie

Kolejna promocja to świetna okazja do zakupienia laptopa od marki Gigabyte. Teraz w x-komie nie tylko możesz skorzystać z 400 zł rabatu na modele laptopów Gigabyte AOURUS, ale także zgarnąć plecak Gigabyte AORUS Backpack 7 o wartości 299 zł zupełnie za darmo. Aby skorzystać z rabatu dodaj do koszyka laptop objęty promocją i aktywuj kod: gigabyte-400. Plecak Gigabyte AORUS Backpack 7 zostanie dodany do Twojego koszyka automatycznie. Promocja trwa do 30 kwietnia 2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może kupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Źródło: x-kom