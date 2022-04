Raport Sensor Tower: najczęściej pobierane aplikacje mobilne dla smartfonów z Androidem i iOS

Sensor Tower regularnie dostarcza nam raporty związane z rynkiem aplikacji mobilnych. W najnowszej publikacji ujęto najchętniej pobierane z repozytoriów programy. W przypadku Apple App Store najwięcej instalacji zaliczył TikTok, podczas gdy w Google Play królował Instagram. Niemniej, w ujęciu ogólnym to właśnie aplikacja od ByteDance cieszyła się największą popularnością. Tym samym stosunkowo młode wiekiem medium społecznościowe pokonało cały pakiet platform spiętych w ramach spółki Meta. Zarówno Instagram, Facebook, jak i WhatsApp ustąpiły miejsca TikTokowi. Warto jednak spojrzeć na dane Sensor Tower nieco szerzej. Widać tu bowiem istotny wzrost zainteresowania konkretnymi kategoriami aplikacji i co ciekawe – nie są to ani „społecznościówki”, ani komunikatory.

TikTok, Instagram oraz Facebook to najczęściej pobierane z Apple App Store i Google Play aplikacje mobilne. Okazuje się jednak, że największy wzrost zainteresowania nie należy do mediów społecznościowych.

Sensor Tower opublikował raport dotyczący platform Apple App Store oraz Google Play dotyczący pierwszego kwartału 2022 roku. Z dostępnych w publikacji danych dowiadujemy się, że użytkownicy systemu Apple iOS najchętniej pobierali aplikację TikTok. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również: serwis streamingowy YouTube, komunikator WhatsApp oraz media społecznościowe należące do spółki Meta, czyli Instagram oraz Facebook. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Messenger, Mapy Google, WeChat oraz Gmail. W Google Play królował Instagram, za którym znalazł się Facebook. TikTok zajął trzecie miejsce, pokonując Shopee, WhatsApp oraz Telegram. Chętnie pobieraliśmy także aplikacje Snapchat, Messenger oraz Spotify.

Dość podobnie wygląda to w ujęciu ogólnym. Pierwsza piątka należy do aplikacji TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp oraz Shopee. Według danych Sensor Tower największy wzrost użycia w porównaniu z Q1 2021 zanotowały jednak nie komunikatory i media społecznościowe, lecz aplikacje medyczne, nawigacje oraz programy dla podróżników. Pierwsza kategoria „zawdzięcza” popularność częstszemu monitorowaniu zdrowia w czasie pandemii. Dwie pozostałe kategorie odnotowały progres z uwagi na poluzowanie obostrzeń i możliwość niemal swobodnego podróżowania.

Źródło: Sensor Tower