MSI Titan 18 HX, Raider 18 HX, Stealth 18 AI i wiele więcej - prezentacja laptopów z Intel Raptor Lake-HX Refresh i Meteor Lake

O monitorach czy gotowych zestawach komputerowych od MSI, które zaprezentowano na targach CES 2024 w Las Vegas, pisaliśmy już w poprzednich materiałach. Tak samo o pierwszej przenośnej konsoli, czyli MSI Claw. Najwięcej miejsca poświęcono jednak tematyce notebooków i tutaj tajwański producent przywiózł ze sobą dobrych kilkanaście modeli, zarówno tych należących do serii dla graczy (jak Titan, Raider czy Vector), jak również tych ukierunkowanych na profesjonalną pracę (jak chociażby linia Creator) oraz bardziej pod kątem biurowym (Prestige). Sprawdzamy, co dokładnie zaprezentowano na stoisku MSI.

Firma MSI na targi CES 2024 w Las Vegas przywiozła mnóstwo nowych notebooków do gier oraz pracy. Wykorzystują one najnowsze procesory Intel Raptor Lake-HX Refresh oraz Meteor Lake.

Flagowym notebookiem do gier w 2024 roku będzie MSI Titan 18HX. To kompletnie nowa konstrukcja, do produkcji której wykorzystano zarówno aluminium jak również stop magnezu. Nawet pomimo tego, sprzęt waży solidne 3,6 kg. Zmieniono tutaj także system chłodzenia, który bazuje na sporych rozmiarów komorze parowej w połączeniu z dwoma wentylatorami. MSI Titan 18 HX, podobnie jak mobilna stacja robocza MSI CreatorPro X18 HX, jako jedyne wykorzystują także nowy zasilacz o mocy aż 400 W. Jest to związane z systemem pozwalającym na jednoczesne odprowadzanie 270 W mocy z komputera - 95 W z procesora (co pozwoli na utrzymanie wyższych zegarów przy jednoczesnym obciążeniu dGPU) oraz 175 W z układu graficznego. Notebooki te oferują również dość rozbudowany system audio z sześcioma głośnikami Dynaudio - po cztery wysokotonowe oraz po dwa niskotonowe, każdy o mocy 2 W, co daje łącznie 12 W system. MSI Titan 18 HX oferuje również dość oryginalny touchpad, który jest w pełni zintegrowany z całym obszarem pod klawiaturą. Zamiast wydzielonego fizycznie obszaru, płytka dotykowa jest w rzeczywistości podświetlona, by było wiadome w którym miejscu należy z niej korzystać. Muszę przyznać, że na żywo nowy Titan 18 HX prezentuje się naprawdę dobrze, zarówno pod względem ogólnego designu jak i jakości wykonania.

MSI Titan 18 HX MSI Raider 18 HX MSI Stealth 18 AI Procesor Do Intel Core i9-14900HX

Do 24C/32T

Raptor Lake-HX Refresh (14. gen) Do Intel Core Ultra 9 185H

Do 16C/22T

Meteor Lake (1. gen) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel ARC Graphics Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB GDDR6, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB GDDR6, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6

TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6

TGP 150 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB GDDR6

TGP 150 W Pamięć RAM Do 128 GB DDR5 (4x SO-DIMM, Dual Channel) Do 64 GB DDR5 (2x SO-DIMM, Dual Channel) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 3840 x 2400 pikseli, IPS

Podświetlenie Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000 Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit)

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit)

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Intel Killer Ethernet E3100 (2.5 Gbit)

Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Kamera internetowa 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) Audio 6 głośników Dynaudio

4x 2 W (Speakers) + 2x 2 W (woofers) 6 głośników Dynaudio

2x 2 W (Speakers) + 4x 2 W (woofers) Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh Wymiary 404 x 307,5 x 32 mm 399,9 x 289,6 x 23,9 mm Waga 3,6 kg 2,9 kg Zasilacz 400 W 330 W 280 W System Windows 11 64-bit

Nowościami w ofercie producenta będą także notebooki MSI Raider 18 HX oraz Stealth 18 AI. Ten pierwszy również wykorzystuje kompletnie nową obudowę, choć jednocześnie nie oferuje już obsługi technologii MSI OverBoost Ultra, przez co maksymalnie z laptopa można odprowadzić 250 W mocy (75 W z CPU i 175 W z dGPU). Z tego też względu ma mniejszy, 330 W zasilacz w zestawie. Z kolei MSI Stealth 18 AI jest jednym z najwydajniejszych przedstawicieli tej serii. Napędzany jest przez procesory Intel Meteor Lake (do Intel Core Ultra 9 185H) oraz układy graficzne NVIDII, maksymalnie w opcji z GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 150 W. Wszystkie trzy urządzenia posiadają także pierwszy na świecie, 18-calowy wyświetlacz 4K+ (3840 x 2400 pikseli) z podświetleniem typu Mini LED, 120 Hz odświeżaniem oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Przedstawiciel firmy MSI, z którym rozmawialiśmy na stoiku firmy w Las Vegas, podkreślił że obecnie panel ten jest dostępny na wyłączność dla MSI.

MSI Raider GE78 HX MSI Raider GE68 HX MSI Vector 17 HX MSI Vector 16 HX Procesor Do Intel Core i9-14900HX

Do 24C/32T

Raptor Lake-HX Refresh (14. gen) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6, 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6, 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

12 GB GDDR6, 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

16 GB GDDR6, 175 W NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6, 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6, 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

12 GB GDDR6, 175 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5, 2x SO-DIMM (Dual Channel) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17" 2560 x 1600 pikseli, IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 16" 3840 x 2400 pikseli, IPS, 16:10

Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000



16" 2560 x 1600 pikseli, IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 17" 2560 x 1600 pikseli, IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 16" 2560 x 1600 pikseli, IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Ethernet RJ-45 (do 2.5 Gbit)

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Intel Killer Ethernet E3100 (2.5 Gbit)

Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Ethernet RJ-45 1 Gbit lub 2.5 Gbit

Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Kamera internetowa 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) 720p z redukcją szumów (3DNR+) Audio 6 głośników Dynaudio: 2x 2 W (Speakers) + 4x 2 W (woofers) 4 głośniki Dynaudio: 2x 2 W (Speakers) + 2x 2 W (woofers) 2x 2 W głośniki stereo Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 90 Wh Wymiary 380 x 298 x 28,7 mm 357 x 284 x 27,8 mm 380 297,9 x 29,4 mm 357 x 284 x 28,5 mm Waga 3,1 kg 2,75 kg 3 kg 2,7 kg Zasilacz 330 W 330 W (RTX 4080 / RTX 4090)

280 W (RTX 4060 / RTX 4070) 330 W (RTX 4080)

280 W (RTX 4070 / RTX 4060) 330 W (RTX 4080)

280 W (RTX 4070 / RTX 4060) System Windows 11 64-bit

Warto wspomnieć także, że MSI w tym roku znacząco rozszerza portfolio laptopów, w których znajdziemy porty M.2 dla najnowszej generacji nośników SSD PCIe 5.0 x4 NVMe. Oprócz flagowych modeli Titan 18 HX czy Raider 18 HX, SSD PCIe 5.0 zamontujemy także w seriach: Raider GE78, Raider GE68, Vector 17 HX, Vector 16 HX, Crosshair 17 HX, Crosshair 16 HX, Sword 17HX czy Sword 16 HX. Tajwański producent bardzo mocno współpracuje także z Intelem w kontekście najnowszej generacji łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Z tego względu większość prezentowanych na targach laptopów korzysta już z karty sieciowej Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750.

MSI Crosshair 17 HX MSI Crosshair 16 HX MSI Pulse 17 AI MSI Pulse 16 AI Procesor Do Intel Core i7-14700HX

20C/28T

Raptor Lake-HX Refresh Do Intel Core Ultra 9 185H

16C/22T

Meteor Lake Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel ARC Graphics Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB DDR5, 2x SO-DIMM (Dual Channel) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 16" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 17" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 16" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / DP 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 720p z redukcją szumów (3DNR+) Audio 2 głośniki stereo po 2 W każdy Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 90 Wh Wymiary 383 x 279 x 29,7 mm 359 x 266 x 27,9 mm 383 x 279 x 29,7 mm 359 x 266 x 28 mm Waga 2,8 kg 2,5 kg 2,8 kg 2,5 kg Zasilacz 240 W System Windows 11 64-bit

Na targach pojawił się również rodzynek AMD w postaci notebooków MSI Katana A17 AI oraz Katana A15 AI. W tym roku linia ta zostanie wyposażona (jako jedyna spośród tych zaprezentowanych w Las Vegas) w procesory AMD Ryzen 8040H, na czele z Ryzenem 9 8940H. Nie będą to jednak najwydajniejsze urządzenia, wszak będą łączone z maksymalnie NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU i to o ograniczonej mocy sądząc po zasilaczu (dokładnego TGP nie poznaliśmy) - 200 W. Laptopy MSI Katana to również jedne z nielicznych w zestawieniu, które korzystają z klasycznych ekranów o proporcjach 16:9, zamiast 16:10.

MSi Sword 17 HX MSI Sword 16 HX MSI Katana A17 AI MSI Katana A15 AI Procesor Do Intel Core i7-14700HX

20C/28T

Raptor Lake-HX Refresh Do AMD Ryzen 9 8940H

8C/16T

APU Hawk Point Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Do AMD Radeon 780M Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB DDR5, 2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz



17" 1920 x 1200

IPS, 16:10

100% sRGB, 165 Hz 16" 2560 x 1600

IPS, 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz



16" 1920 x 1200

IPS, 16:10

144 Hz 17" 1920 x 1080

IPS, 16:9

144 Hz 15,6" 1920 x 1080

IPS, 16:9

144 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: AMD Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 720p z redukcją szumów (3DNR) 720p Audio 2 głośniki stereo o mocy 2 W każdy Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 65 Wh 3-komorowy, litowo-polimerowy, 53,5 Wh Wymiary 383 x 277 x 27,3 mm 359 x 266 x 27,7 mm 398 x 273 x 28,2 mm 359 x 259 24,9 mm Waga 2,6 kg 2,3 kg 2,7 kg 2,25 kg Zasilacz 200 W System Windows 11 64-bit

MSI kontynuuje także linię Cyborg - w tym roku do modelu Cyborg 15 AI dołączy także Cyborg 14. Ten pierwszy otrzyma zaktualizowane procesory; teraz będą to jednostki Intel Core Ultra z generacji Meteor Lake, podczas gdy Cyborg 14 otrzyma maksymalnie układ Intel Core i7-13620H z 6 rdzeniami Performance oraz 4 rdzeniami Efficient. W dalszym ciągu seria ta będzie oferować najbardziej energooszczędne wersje GPU NVIDIA Ampere / Ada Lovelace, gdzie moc TGP wynosi maksymalnie 45 W z Dynamic Boost 2.0.

MSI Cyborg 15 AI MSI Cyborg 14 Procesor Do Intel Core Ultra 7 155 H

16C/22T

Meteor Lake Do Intel Core i7-13620H

10C/16T (6x P-Core + 4x E-Core)

Raptor Lake-H Zintegrowany układ Intel ARC Graphics Intel UHD Graphics (64 EU) Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

8 GB GDDR6, TGP 45 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6, TGP 45 W NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU

4 GB GDDR6, TGP 45 W



NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

6 GB GDDR6, TGP 45 W



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

6 GB GDDR6, TGP 45 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6, TGP 45 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5, 2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" 1920 x 1080, 144 Hz 14" 1920 x 1200, IPS, 16:10

100% sRGB, 144 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 720p Audio 2 głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 3-komorowy, litowo-polimerowy, 53,5 Wh Wymiary 359 x 250,3 x 22,9 mm 314,7 x 233,5 x 22,3 mm Waga 1,98 kg 1,6 kg Zasilacz 120 W 120 W System Windows 11 64-bit

Linia MSI Creator otrzyma w tym roku sześć nowych modeli: MSI Creator Z17 HX, MSI Creator 16 AI, MSI Creator M16 HX, MSI CreatorPro X18 HX, MSI CreatorPro 16 AI oraz MSI CreatorPro M16 HX. Urządzenia z dopiskiem Pro w nazwach oferują profesjonalne układy graficzne NVIDII z serii RTX Ada Generation / Laptop GPU, aż do opcji NVIDIA RTX 5000 Ada Generation z 16 GB pamięci GDDR6. Niektóre z laptopów MSI Creator zaoferują dotykowe ekrany z obsługą rysika MSI Pen 2. Urządzenia z dopiskiem AI w nazwach wykorzystują z kolei procesory Intel Meteor Lake. Sam dopisek ma podkreślić znaczenie posiadania dedykowanej jednostki NPU, która ma pozwolić na przyspieszenie obliczeń wszędzie tam, gdzie z AI można skorzystać.

MSI Creator Z17 HX MSI Creator 16 AI MSI Creator M16 HX Procesor Do Intel Core i9-14900HX Do Intel Core Ultra 9 185H Do Intel Core i9-14900HX Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel ARC Graphics Intel UHD Graphics 770 Osobny układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

12 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

16 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB DDR5, 2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17" 2560 x 1600 IPS 16:10

100% DCI-P3, 165 Hz

Dotyk, obsługa rysika MSI Pen 2 16" 3840 x 2400 IPS 16:10

Podświetlenie Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000 16" 2560 x 1600 IPS 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Intel Killer Ethernet E3100 2.5 Gbit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 1080p 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) 720p z redukcją szumów (3DNR) Audio 4 głośniki Dynaudio

4x 2 W 6 głośników Dynaudio:

2x 2 W (speakers) plus 4x 2 W (woofers) Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 90 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 65 W Wymiary 382 x 260 x 19 mm 355 x 259 x 19,95 mm 359 x 263 x 26,95 mm Waga 2,49 kg 1,99 kg 2,25 kg Zasilacz 280 W (wersja z Core i9)

240 W (wersja z Core i7) 240 W 180 W System Windows 11 64-bit

Tegoroczne laptopy MSI korzystają (zresztą podobnie jak i gotowe zestawy komputerowe tej samej firmy) z rozwiązania o nazwie MSI AI Engine. Jest to oprogramowanie, napędzane przez algorytmy AI, w celu ułatwienia z codziennego korzystania ze sprzętu. Oprogramowanie uczy się naszych nawyków i umożliwia automatyczne ustawienie konkretnych parametrów notebooka, gdy bierzemy się np. do pracy lub gdy odpalamy grę. Software posiada także funkcję AI Artist, która umożliwia przekształcanie tekstu w obrazki i na odwrót, również gdy nie mamy dostępu do łączności internetowej. Oprogramowanie pomaga także redukować szumy z kamery. Warto od razu dodać, że w tym roku spora część laptopów MSI korzysta w końcu z kamer Full HD, obsługujących nie tylko wspomnianą redukcję szumów, ale również z HDR.

MSI CreatorPro X18 HX MSI CreatorPro 16 AI MSI CreatorPro M16 HX Procesor Do Intel Core i9-14900HX Do Intel Core Ultra 9 185H Do Intel Core i9-14900HX Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel ARC Graphics Intel UHD Graphics 770 Osobny układ dGPU NVIDIA RTX 3500 Ada Generation / Laptop GPU

12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA RTX 5000 Ada Generation / Laptop GPU

16 GB GDDR6, TGP 175 W NVIDIA RTX 2000 Ada Generation / Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA RTX 3000 Ada Generation / Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA RTX 5000 Ada Generation / Laptop GPU

16 GB GDDR6 NVIDIA RTX 2000 Ada Generation / Laptop GPU

8 GB GDDR6



NVIDIA RTX 3000 Ada Generation / Laptop GPU

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 128 GB DDR5, 4 sloty SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB DDR5, 2 sloty SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 3840 x 2400 IPS 16:10

Podświetlenie Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000 16" 3840 x 2400 IPS 16:10

Podświetlenie Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000



16" 2560 x 1600 IPS 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz 16" 2560 x 1600 IPS 16:10

100% DCI-P3, 240 Hz Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Intel Killer E3100 2.5 Gbit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Intel Killer E3100 2.5 Gbit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 78 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) 720p z redukcją szumów (3DNR) Audio 6 głośników Dynaudio:

4x 2 W (speakers) + 2x 2 W (woofers) 6 głośników Dynaudio:

2x 2 W (speakers) + 4x 2 W (woofers) Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 65 Wh Wymiary 404 x 307,5 x 32 mm 355 x 259 x 19,95 mm 359 x 263 x 26,95 mm Waga 3,6 kg 1,99 kg 2,25 kg Zasilacz 400 W 240 W 180 W System Windows 11 64-bit

Typowo biznesowe laptopy, charakteryzujące się wysoką mobilnością, smukłością oraz eleganckim wyglądem, zostały podzielone na rodziny MSI Summit oraz MSI Prestige. Każda z nich posiada modele z dopiskiem AI Evo lub AI Studio. W tym pierwszym wypadku mamy np. dodatkowe porty Thunderbolt 4, ale brakuje osobnych układów graficznych. W tym drugim scenariuszu z kolei możemy liczyć na dodatkowe układy graficzne NVIDII, ale jednocześnie na mniej portów Thunderbolt 4. W tym roku linie MSI Prestige oraz MSI Summit są napędzane wyłącznie przez procesory Intel Meteor Lake: Core Ultra 7 155H lub Core Ultra 9 185H.

MSI Summit E16 AI Evo MSI Summit 16 AI Studio MSI Summit E13 AI Evo Procesor Do Intel Core 7 155H

16C/22T

Meteor Lake Zintegrowany układ Intel ARC Graphics Osobny układ dGPU - NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

8 GB GDDR6 - Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz, Dual Channel Magazyn danych 1s SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600 IPS 16:10

100% DCI-P3, 165 Hz

Dotyk, obsługa rysika MSI Pen 2 13,3" 1920 x 1200 IPS 16:10

100% sRGB, 60 Hz

Dotyk, obsługa rysika MSI Pen 2 Złącza 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Kamera internetowa 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) Audio Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 82 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 70 Wh Wymiary 358 x 258,5 x 17,35 mm 300 x 222 x 16,2 mm Waga 2,1 kg 1,39 kg Zasilacz 100 W (USB-C) 140 W (USB-C) 65 W (USB-C) System Windows 11 64-bit

MSI Prestige 16 AI Evo MSI Prestige 16 AI Studio MSI Prestige 14 AI Evo MSI Prestige 14 AI Studio Procesor Do Intel Core Ultra 9 185H

16C/22T

Meteor Lake Do Intel Core Ultra 7 155H

16C/22T

Meteor Lake Do Intel Core Ultra 9 185H

16C/22T

Meteor Lake Zintegrowany układ Intel ARC Graphics Osobny układ dGPU - NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU - NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (6G)



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU



NVIDI GeForce RTX 4060 Laptop GPU Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz, Dual Channel Do 32 GB DDR5, 2 sloty SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600

IPS 16:10

100% DCI-P3

400 nitów 16" 3840 x 2400

OLED 16:10

100% DCI-P3



16" 2560 x 1600

IPS 16:10

100% DCI-P3

400 nitów 14" 1920 x 1200

IPS 16:10

100% sRGB, 144 Hz 14" 2880 x 1800

IPS 16:10

100% DCI-P3



14" 1920 x 100

IPS 16:10

100% sRGB, 144 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3,5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi BE1750

Bluetooth 5.4 Kamera internetowa 1080p z HDR i redukcją szumów (3DNR+) Audio Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99 Wh 4-komorowy, litowo-polimerowy, 90 Wh Wymiary 358 x 254 x 18,95 mm 313 x 246,5 x 18,95 mm Waga 1,5 kg 1,6 kg 1,7 kg Zasilacz 100 W (USB-C) 140 W (USB-C) 100 W (USB-C) 140 W (USB-C) System Windows 11 64-bit

MSI wprowadza także do oferty, na wzór Acera Aspire Vero, laptopa którego obudowa w dużej części pochodzi z materiałów pochodzących z recyklingu. Obudowa w niektórych miejscach jest tutaj dość mocno chropowata, przez wzgląd na fakturę materiałów, a sama jakość wykonania to coś bardzo zbliżonego do wspomnianego Acera Aspire Vero. Jeśli zatem ktoś nie jest fanem tamtego rozwiązania, to nowy MSI Commercial 14 H (tak został nazwany) również nie przypadnie mu do gustu. Notebook korzysta w tym wypadku z procesorów 13. generacji Intela, włącznie do Core i7-13700H. Nie brakuje opcji montażu do 64 GB RAM (tylko DDR4). Wszystkie najważniejsze dane o specyfikacjach poszczególnych laptopów możecie znaleźć w tabelach na tej stronie, z kolei na następnej umieściliśmy naszą galerię zdjęć ze stoiska MSI na CES 2024.

MSI Prestige 13 AI Evo MSI Commercial 14 H Procesor Do Intel Core Ultra 7 155H Do Intel Core i7-13700H (14C/20T) Zintegrowany układ Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics Osobny układ dGPU - - Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz, Dual Channel Do 64 GB DDR4 3200 MHz, dwa sloty SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 13,3" 2880 x 1800 OLED 16:10

100% DCI-P3 14" 1920 x 1200 IPS 16:10 Złącza 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 / PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45 (opcjonalnie)

1x czytnik kart SD (opcjonalnie)

1x SmartCard (opcjonalnie)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gigabit (opcjonalnie)

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E AX211

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 1080p z HDR oraz redukcją szumów (3DNR+) 720p z redukcją szumów (3DNR) Audio Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Dwa głośniki stereo o mocy po 2 W Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 75 Wh 3-komorowy, litowo-polimerowy, 53,8 Wh Wymiary 299 x 210 x 16,9 mm 313,7 x 236 x 18,6 mm Waga 990 gramów 1,6 kg Zasilacz 65 W (USB-C) System Windows 11 64-bit

