MSI Spatium M580 Frozr - premiera nowego dysku SSD M.2 NVMe z bardzo dobrymi parametrami pracy i pokaźnym radiatorem

Złącze PCIe 5.0 otworzyło jakiś czas temu drogę do debiutu rekordowo szybkich nośników SSD. Prawie wszyscy znaczący producenci wprowadzają je stopniowo do swojej oferty. Jedną z takich propozycji jest MSI Spatium M580 Frozr. Producent zadbał o osiągi z najwyższej półki, jednak ma to niestety swój koszt. Nośnik posiada bowiem pokaźnych rozmiarów radiator, który nie wszystkim przypadnie do gustu, a jego rynkowa cena z pewnością nie będzie należała do niskich.

MSI Spatium M580 Frozr to nowy dysk SSD PCIe 5.0 x4, który jest w stanie osiągnąć szybkość odczytu danych na poziomie 14,6 GB/s i zapisu 12,7 GB/s. Będzie to najszybszy nośnik w ofercie tajwańskiej firmy.

Nowa propozycja firmy MSI to praktyce odświeżenie modelu Spatium M570 PRO Frozr, który mieliśmy okazję swojego czasu przetestować. Producent deklaruje, że nowy nośnik jest w stanie osiągnąć szybkość sekwencyjnego odczytu na poziomie 14,6 GB/s i zapisu 12,7 GB/s. Taki wynik jest oczywiście możliwy do osiągnięcia dzięki złączu PCIe 5.0. Dla porównania, Spatium M570 PRO Frozr oferuje według oficjalnych danych MSI szybkości rzędu 12,4 GB/s i 11,8 GB/s. Od strony technicznej nowy nośnik bazuje na 232-warstwowej pamięci 3D NAND flash i kontrolerze Phison E26. Część użytkowników będzie jednak narzekała, nie bez powodów, na wielkość zainstalowanego radiatora. Jest ona pokaźna nawet jak na standardy nośników działających w oparciu o złącze PCIe 5.0. Zaletą pozostaje jednak fakt, że jest to chłodzenie w pełni pasywne. Całość opiera się na trzech ciepłowodach i szeregu aluminiowych żeberek, co pozwala obniżyć temperaturę pracy dysku o 20 °C.

MSI Spatium M580 Frozr to także szereg mechanizmów zabezpieczających integralność i niezawodność dostępu do danych, w tym LPDC ECC i E2E Data Protection. Nośnik będzie dostępny w trzech wariantach: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Jak zawsze w takich przypadkach, należy liczyć się z tym, że różnią się one nieznacznie szybkością działania. Producent zapewnia na swój sprzęt pięcioletnią gwarancję. Niestety w oficjalnym komunikacie prasowym zabrakło dokładnych wymiarów urządzenia, ale przypuszczalnie będą one bardzo zbliżone do poprzedniego dysku z tej serii, czyli 94,80 mm x 24,00 mm x 71,65 mm. Nie znamy też jeszcze ceny nośnika. Nie będzie ona jednak z pewnością należała do niskich. Spatium M570 PRO Frozr 2 TB kosztuje aktualnie na rynku polskim od 1250 zł do 1350 zł.

Źródło: MSI