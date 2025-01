MSI Immerse GH50 Wireless - bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy. Niskie opóźnienia i 22 godzin na baterii

MSI Immerse GH50 to pierwszy bezprzewodowy zestaw producenta do gamingu. W materiałach reklamowych doczytamy także o niskich opóźnieniach ze względu na łączność 2.4 GHz. Na wyciągnięcie ręki jest też wygodne sterowanie, które umożliwia graczom włączanie/wyłączanie słuchawek, wyciszanie mikrofonu, regulację głośności i ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C. Słuchawki wyceniono na 449 zł i są już dostępne w sklepach na całym świecie.

Producent zastosował tu 50-milimetrowe przetworniki, które zapewniać mają immersyjny, podbity basami dźwięk, a także dźwięk przestrzenny w ramach rozwiązania Nahimic for Headset. Dzięki niemu gracz jest w stanie jeszcze lepiej usłyszeć wszelkie kroki, eksplozje i strzały. Dźwięk 3D ma zagwarantować także większe poczucie zanurzenia w filmach oraz muzyce. Do dyspozycji mamy też odłączany mikrofon, który gwarantować ma krystalicznie czysty dźwięk. Jeśli chodzi zaś o to, jak długo headset jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu, to mowa tu o 22 h.

MSI wspomina także o kompaktowej, składanej i lekkiej konstrukcji - GH50 Wireless waży 326 gramów, więc jest łatwy do przechowywania i przenoszenia. Precyzyjny rozkład nacisku i pluszowa wyściółka ma przy tym zapewniać najwyższy komfort użytkowania podczas długich sesji grania. Gracze docenią z pewnością również kompatybilność między platformami, która pozwala zanurzyć się w ulubionych grach zarówno na komputerze PC, jak i konsolach nie tylko w formie bezprzewodowej, ale także przewodowej dzięki złączu 3,5 mm audio jack.

Źródło: MSI