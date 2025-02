Motorola razr 60 ultra na pierwszych renderach. Smartfon jest podobny do poprzednika, ale i tak warto na niego czekać

Wygląda na to, że Motorola zamierza wydać swoje nowe składane smartfony nieco wcześniej niż przed rokiem. Mamy pierwszą połowę lutego, a już pojawiły się konkretne informacje na temat modelu, który w naszej części świata znany będzie jako razr 60 ultra. Jeśli mieliście nadzieję, że nowy "składak" będzie znacznie inny od poprzednika, to zapewne będziecie rozczarowani. Wygląda na to, że szykuje się dosyć bezpieczne odświeżenie oferty.

Nowa Motorola razr 60 ultra raczej nie zrewolucjonizuje rynku, ale liczymy, że koniec końców okaże się atrakcyjniejszym wyborem od poprzedniego flagowego modelu razr.

Serwis Android Headlines udostępnił pierwsze grafiki przedstawiające smartfona Motorola razr 60 ultra. Trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się niemal tak samo jak razr 50 ultra, zwłaszcza że widzimy dobrze nam znany zielony wariant kolorystyczny z pleckami ze skóry wegańskiej. Ponownie mamy tutaj również 4-calowy ekran zewnętrzny oraz dwa aparaty główne. Tajemnicą pozostaje jedynie ich konfiguracja. Warto przypomnieć, że poprzednik miał aparat główny 50 MP oraz teleobiektyw 50 MP zapewniający zoom optyczny x2.0. Co ciekawe, rendery sugerują, że Motorola tym razem zastosuje matową ramkę wykonaną z aluminium.

Póki co przecieki nie wskazują również na rewolucję w kwestiach stricte technicznych. Producent ma zastosować tutaj czołowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite w nietypowej 7-rdzeniowej konfiguracji. Oczekujemy również 12 GB pamięci RAM, szybkiej pamięci UFS 4.0, wewnętrznego ekranu o przekątnej 6,9 cala i baterii o pojemności 4000 mAh. Mamy cichą nadzieję, że Motorola ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie i nowy razr okaże się ostatecznie znacznie atrakcyjniejszy od ciepło przyjętego poprzednika. Liczymy, że w najbliższych tygodniach dowiemy się czegoś więcej.

Źródło: Android Headlines