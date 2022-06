Motorola razr 3 – kolejna generacja składanego smartfona ma być jeszcze przystępniejsza cenowo. Tak jakby

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, jakoby Samsung miał w planach przygotowanie przystępniejszych cenowo składańców. Nic w tym dziwnego. Pierwszy składany smartfon pojawił się w 2018 roku i jako konstrukcja powoli zaczyna powszednieć. Za tym powinny iść więc także i niższe ceny. Wskazywałaby na to także kolejna generacja składanej Motoroli razr. Zgodnie z przeciekiem, razr 3 ma mianowicie kosztować ok. 5300 złotych. Tak, tak. To wciąż niemało, ale... mniej niż dotąd.

Do sieci trafiła cena składanego smartfona Morotola razr 3. Ma być taniej niż dotąd, choć wciąż drogo. Premiery oczekuje się jeszcze w tym miesiącu.

Pierwsza Motorola razr (nie ta z 2004 roku, a współczesna wersja ze zginanym ekranem), kosztowała na swoją premierę jakieś 7300 zł. Druga generacja, a więc Motorola razr 5G, kosztowała już 6500 złotych. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, razr 3 ma kosztować więc o ponad tysiąc złotych mniej, niż generacja z dopiskiem 5G. Tak, to wciąż niemało, ale mając na względzie galopującą inflację, jest to cena pozytywnie zaskakująca.

Ponadto, inaczej niż dwa poprzednie modele z serii, kolejny razr ma zaproponować iście flagową wydajność: procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM czy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz to tylko część kluczowej specyfikacji. Zgodnie z ostatnimi przeciekami otrzymamy też podwójny zestaw aparatów o rozdzielczościach 50 oraz 13 MP. No cóż, jeszcze ze trzy generacje i może uda nam się kupić składańca w ludzkiej cenie :).

Źródło: Comparedial