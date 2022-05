Motorola RAZR 3 na zdjęciu. Flagowy procesor Qualcomm, odświeżony wygląd i zmiany w aparacie mogą nie wystarczyć

Rynek urządzeń mobilnych ze składanymi ekranami rośnie. Aktualnie swoje produkty oferują Samsung, OPPO, Motorola oraz Huawei, natomiast możemy natknąć się również na mniej popularne rozwiązania, ale ich dostępność jest skromna. Większość producentów przygotowuje kolejne generacje swoich smartfonów i nie inaczej jest z twórcą serii RAZR. Tak, chodzi o Motorolę, która opracowuje trzecią już odsłonę swojego składanego smartfona „z klapką”. Motorola RAZR 3, bo tak najpewniej będzie nazywać się nowy smartfon producenta, nie jest do końca tajemnicą. W sieci pojawiło się zdjęcie urządzenia oraz informacja o częściowej specyfikacji technicznej. Sprawdźmy, czego możemy spodziewać się po świeżynce.

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery składanego smartfona Motorola RAZR 3. Choć sprzęt nie został jeszcze zapowiedziany, znamy część jego specyfikacji oraz wygląd.

Motorola RAZR 3, podobnie jak poprzednik, będzie telefonem wykorzystującym konstrukcję „z klapką”. Jeśli spodziewaliście się daleko idących zmian wizualnych, muszę Was rozczarować. Nadchodzący smartfon to tak właściwie pakiet drobnych nowości, których nie można nazwać rewolucyjnymi. Producent stosuje ostrożne podejście i wchodzi w rzeczony segment zdecydowanie, jednocześnie zachowując rozsądne „badawcze” podejście. Nie inaczej będzie w przypadku modelu Motorola RAZR 3. Niemniej, spodobać może się obecność dwóch aparatów (50 MP szeroki kąt i 13 MP ultraszeroki kąt) i kamerka do selfie z matrycą o rozdzielczości 32 MP.

Ramki okalające ekran o rozdzielczości FHD+ będą tu dość szerokie, ale smartfon ma w zanadrzu coś ciekawszego. Otóż Motorola RAZR 3 będzie pracować pod kontrolą flagowego układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. To miła odmiana po średniopółkowym SoC, z którego korzystał poprzednik. Chip ten będzie wspomagany 8 GB lub 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci na dane użytkownika. Choć informacja cieszy, mam wątpliwość czy obecność flagowej jednostki obliczeniowej nie będzie równoznaczna ze wzrostem ceny. Z drugiej jednak strony, chcąc zachęcić potencjalnych klientów do wydania niemałej kwoty, nie można bazować na średniopółkowym chipie.

