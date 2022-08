Motorola Razr 2022 - specyfikacja składanego smartfona na kilka dni przed premierą. Taniej jednak nie będzie

Kilka dni temu sieć obiegła informacja o tym, że Motorola odwołała premierę nowej Motoroli Razr oraz Motoroli X30 Pro (znanej poza Chinami jako Edge 30 Ultra). Jednakże w kilka dni po tej informacji pojawiła się oficjalna strona internetowa, umożliwiająca wstępne zamawianie rzeczonych urządzeń. Co za tym idzie, poznaliśmy także ich pełną specyfikację wraz z nową datą premierowego eventu. Odbędzie się on mianowicie już za dwa dni, 11 sierpnia.

Już za dwa dni odbędzie się premiera dwóch smartfonów Motoroli wyposażonych we flagowy procesor. Już dziś na temat Razr 3 oraz X30 Pro wiemy jednak niemal wszystko.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Motorola Razr 3 AKA Razr 2022 miała być nieco bardziej przystępna cenowo w porównaniu z poprzednimi generacjami składańca. Okazuje się jednak, że smartfon będzie przynajmniej tak samo drogi (ceny w Europie mają wystartować od 1149 euro), jak Razr 2 sprzed dwóch lat. Sprawdźmy jednak, co dokładnie zaoferuje owo urządzenie. Klasycznie otrzymamy dwa ekrany (główny AMOLED oraz zewnętrzny OLED), topowy procesor ze stajni Qualcomma, czy też przyzwoity zestaw kamer (50 + 13 MP). W tym miejscu warto podkreślić, że składańce nigdy nie grzeszyły jakością wykonywanych zdjęć, ale kto wie? Może wraz z modelem Motorola Razr 3 coś się w tej kwestii zmieni?

Motorola Razr 3 Ekran 6,7" AMOLED, Full HD+, 144 Hz

2,65" OLED Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 18 GB Pamięć na dane 512 GB Kamera tylna 50 MP, 1/1,55", 2 μm, OIS

13 MP, 1,12 μm, ultraszeroki 122° Kamera przednia 32 MP Akumulator (niepotwierdzone) 3500 mAh, 33 W

Przy okazji warto przybliżyć jeszcze specyfikację wspomnianej powyżej Motoroli X30 Pro, która do Europy wejdzie najpewniej pod nazwą Motorola Edge 30 Ultra. Z tego co wiemy, model ów otrzyma 6,67-calowy, tak zwany wodospadowy ekran OLED (144 Hz) o jasności maks. aż 1250 nitów, procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB pamięci RAM oraz akumulator, który od zera do połowy mocy naładujemy w zaledwie 7 minut (125 W). Za zdjęcia odpowiadać ma zaś sensor Samsung HP1 (200 MP), jednostka ultraszerokokątna (50 MP) oraz aparat tele (12 MP). Reszty szczegółów dowiemy się już w środę w trakcie premierowego pokazu, na ten moment wiadomo jednak jeszcze tyle, że urządzenie w konfiguracji 12+256 GB ma kosztować 899 euro.

Źródło: WCCFtech