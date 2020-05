Motorola Edge - polska cena i data dostępności nowego smartfona

O Motoroli Edge i Edge+ zaczęło być głośno już w marcu tego roku. Światowa premiera tych odbyła się jednak dopiero pod koniec kwietnia, zaś polska premiera (wyłącznie modelu Edge) - właśnie dziś. Polski klient będzie musiał niemniej jeszcze chwilę poczekać na zakup wspomnianego smartfona ze stajni Lenovo, bowiem w sklepach i ofertach operatorów pojawi się on w połowie czerwca (dokładna data nie jest jeszcze znana). Prawie-flagowiec Motoroli to rzecz dość zaskakująca, gdyż marka przyzwyczaiła nas raczej do urządzeń średniej i niskiej półki. Czy Motorola Edge ma szansę stać się godnym rywalem dla najwydajniejszych dziś smartfonów? Cóż, podzespoły niekoniecznie na to wskazują (Edge to jednak raczej mocny średniak), jednak pozostałe jego funkcje jak i wykończenie z dbałością o szczegóły (a wszystko to w cenie 2999 złotych), może przekonać do siebie naprawdę wiele osób.

Motorola Edge debiutuje w Polsce. Jeszcze w czerwcu smartfon pojawi się na sklepowych półkach i u operatorów. Czy w cenie 2999 złotych stanie się pożądanym przez Polaków urządzeniem?

Motorola Edge otrzymała ekran wodospadowy (o zakrzywieniu pod katem niemal 90 stopni), pod którym znajduje się czytnik linii papilarnych. 6,7- calowy ekran OLED wspiera technologię HDR10+ i pracuje w dwóch trybach odświeżania - 60 Hz i 90 Hz, a także w trybie inteligentnym, który sam zarządza tym, kiedy uruchomić konkretną częstotliwość. O odpowiednią wydajność smartfona Motorola Edge znanego również jako XT2063-3 zadbają układ Snapdragon 765 (5G), 6 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Znajdziemy tutaj również złącze USB-C, audio jack 3,5 mm oraz głośniki stereo. Telefon jest też bardzo "muzyczny" - producent zapewnia, że wraz ze smartfonem otrzymamy 60% "mocniejszy" dźwięk, niż w jakimkolwiek mobilnym urządzeniu Motoroli na polskim rynku.

Niestety, akumulatora o pojemności 4500 mAh nie naładujemy bezprzewodowo, gdyż producent nie zdecydował się na takowe rozwiązanie, ale czas jego pracy ma wynosić nawet do dwóch dni. Motorola Edge proponuje też największą dotąd matrycę aparatu o wielkości 64 MP (w tym przypadku również jest mowa o urządzeniach marki dostępnych na rynku polskim). Trzema jednostkami fotograficznymi wykonamy ponadto zdjęcia w trybie Night Vision, w trybie ultraszerokokątnym (117 stopni szerokości), porterowym czy makro (w odległości nawet 2 cm). Smartfon fabrycznie pracuje na Androidzie 10 wraz z nakładką My UX, która proponuje tak lubiane przez wielu rozwiązania producenta, jak np. Gesty Moto. Planowana jest też aktualizacja do Androida 12. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy na polskim rynku pojawi się mocniejsza jednostka, czyli Motorola Edge+.

Motorola Edge Wyświetlacz OLED, 6,7 cala, 2340 x 1080 px, 90 Hz, HDR10+ Procesor Snapdragon 765 5G (7 nm) Pamięć RAM 6 GB Pamięć na dane 128 GB Bateria 4500 mAh 18 W System operacyjny Android 10 Wymiary i waga 161,64 x 71,2 x 9,29 mm, 190 g Aparat do selfie 25 MP, f/2.0, 0.9µm Pierwszy aparat główny 64 MP, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm,

PDAF, Laser AF Drugi aparat główny 16 MP - ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm Trzeci aparat główny 8 MP - tele, f/2.4,

3x zoom optyczny, PDAF, OIS Inne NFC, Dual SIM, skaner linii papilarnych pod ekranem, Gorilla Glass 5 na froncie

Źródło: Motorola, PurePC