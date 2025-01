Moto tag to lokalizator od Motoroli, który korzysta z UWB i sieci Google Find My Device. Androidowa alternatywa dla Apple AirTaga

W codziennym życiu dość często zdarza się tak, że gubimy ważną dla siebie rzecz. Poszukiwania nierzadko trwają długi czas, a w skrajnych przypadkach dany przedmiot nigdy nie zostaje odnaleziony. Do zapobiegania takim sytuacjom zostały stworzone małe lokalizatory, spośród których można wymienić AirTag od Apple, czy też SmartTag od Samsunga. Do tego grona dołączy wkrótce pierwsze tego typu akcesorium od Motoroli, a dokładniej tytułowy moto tag.

W segmencie lokalizatorów pojawi się niebawem pierwszy model od Motoroli o nazwie moto tag. Dzięki niemu z łatwością znajdziemy określoną rzecz lub osobę. Przy okazji możemy liczyć na dodatkową funkcjonalność.

Lokalizator moto tag możemy wykorzystać w przeróżnych celach: od stosowania go jako brelok do kluczy po śledzenie zwierząt lub ludzi (oczywiście za ich zgodą). Wystarczy połączyć sprzęt z naszym smartfonem na Androidzie poprzez Google Fast Pair Service (GFPS). Moto tag korzysta zarówno z techniki komunikacji UWB (Ultra Wideband), jak i z łączności Bluetooth (LE). W całym procesie używana jest sieć Google Find My Device — dzięki niej lokalizator łączy się ze smartfonami w pobliżu i poprzez nie ustala swoją pozycję (muszą mieć jednak włączoną funkcję Find My Device). Dane o lokalizacji są przy tym szyfrowane, więc tylko my jako właściciele mamy do nich dostęp. Natomiast jeśli nasz smartfon obsługuje standard UWB, to będziemy w stanie bardzo precyzyjnie określić lokalizację akcesorium.

Możemy jednak udostępnić możliwość śledzenia moto taga w aplikacji Find My Device. Sprzęt został wyposażony w jeden przycisk, który może pełnić kilka funkcji, takich jak lokalizowanie połączonego smartfona, czy też zdalne wykonywanie zdjęć. Konstrukcja (32 x 32 x 8 mm / 7,5 g) może być zanurzona w wodzie na głębokość 1 metra przez 30 minut (IP67), a dzięki swojemu kształtowi umieścimy ją w akcesoriach od... Apple. Bateria (CR2032) ma pozwolić na pracę przez cały rok, a przy tym nie powinna być trudna w wymianie. Nowość od Motoroli będzie kosztować 169 zł, a więc tyle samo, co wspomniany AirTag od Apple, natomiast dokładnej daty premiery nie określono — wiemy tylko, że pojawi się na rynku "jeszcze latem" (2024).

Źródło: Motorola