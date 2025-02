Mortal Kombat 1 - dużo nowych materiałów z nadchodzącej bijatyki. Peacemaker, Homelander i Omni-Man gościnnymi postaciami

Odkąd tylko wypuszczono pierwszą prezentację specyficznego rebootu kultowej serii bijatyk, NetherRealm już regularnie ukazuje nam kolejne fragmenty związane czy to z rozgrywką, czy ujawnianiem fabularnych kwestii i nowymi postaciami. Co rusz w sieci pojawiają się także różnego rodzaju przecieki. W ten weekend potwierdzono przynajmniej część tych najnowszych. Chodzi oczywiście o wojowników z innego uniwersum, którzy zawitają do gry.

W Mortal Kombat 1 pojawią się m.in. Peacemaker, Homelander i Omni-Man, dołączając do reszty w ramach Kombat Packa. Dostaliśmy także zwiastun ukazujący kolejną ważną frakcję.

Trzeba przyznać, że nowa era w historii Mortal Kombat otwiera się całkiem efektownie. Twórcy ujawnili już teraz zestaw wojowników wchodzących w skład Kombat Packa. Trójka z nich jest znakomicie znana z kasowych produkcji. Grany przez Johna Cenę Peacemaker zadebiutował na dużym ekranie w The Suicide Squad, by otrzymać własny serial. Homelander (Antony Starr) to oczywiście budzący grozę złoczyńca z The Boys, no i jeszcze mamy Omni-Mana (J.K. Simmons) z animowanej adaptacji komiksu Invincible. Dołączą do nich Quan Chi, Ermac oraz Takeda.

W podobnym czasie dostaliśmy zapowiedź fabularną związaną z kolejną frakcją. Tak jak niedawno zaprezentowano nową wersję klanu Lin Kuei, teraz skupiono się na Umgadi. To elitarne wojowniczki, których zadaniem jest ochrona królewskiej rodziny z Pozaświata. Z tej okazji ujawniono też następną trójkę postaci, które dostaniemy w podstawowej wersji Mortal Kombat 1: Li Mei, Tanyę oraz ulubieńca publiczności Barakę. Co ciekawe, najwyraźniej Tarkatanie nie będą rasą, a dotkniętą straszliwą chorobą społecznością.

