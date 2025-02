Mortal Kombat 1 - kolejne materiały z bijatyki. Zjednoczeni Lin Kuei i nie tylko na specjalnym zapisie rozgrywki

Po Mortal Kombat 11 z 2019 roku trudno było stwierdzić, co nas czeka w przyszłości w związku z tą kultową serią. Wraz z dużym dodatkiem pewien ważny rozdział w historii został zakończony, zostawiając jednak pewną furtkę. Jak od niedawna wiemy, ekipa z NetherRealms z niej skorzystała, toteż tym samym czeka nas swojego rodzaju restart serii. W oczekiwaniu na jesienna premierę regularnie dostarczają nam nowe materiały. A oto kolejny z nich.

Pojawiło się nowe wideo promujące Mortal Kombat 1. Tym razem skupiono się przede wszystkim na wyeksponowaniu frakcji Lin Kuei.

Lin Kuei to azjatycka frakcja, która zawsze odgrywała istotną rolę w uniwersum Mortal Kombat. Grupa znakomicie wyszkolonych zabójców i złodziei trudni się wykonywaniem karkołomnych zleceń oraz obroną ziemskiego wymiaru. Zawsze też prędzej czy później pojawiał się w ich szeregach problem tożsamości - żeby daleko nie szukać, w ostatniej trylogii - zapoczątkowanej grą z 2011 roku - ich siły zostały w dużej mierze podzielone przez ingerencję z zewnątrz, a także walki wewnętrzne. Wygląda na to, że w nadchodzącej odsłonie przynajmniej na starcie ich siły będą całkiem mocno zjednoczone w walce ze swoimi przeciwnikami.

Już poprzednie materiały zdradzały, że na przykład Sub-Zero i Scorpion nie będą rywalami, a wspierającymi się sojusznikami. Poniższe wideo rzuca większe światło na Lin Kuei, eksponując przy tym kolejnych wojowników: Smoke'a, Sektora i Cyraxa (co ciekawe, dwaj ostatni pojawiają się w zmechanizowanej wersji, co może prowadzić do ciekawych rozwiązań). Trzeba przyznać, że ich grupowe ataki wyglądają wprost znakomicie. Po drugiej stronie barykady pojawia się tu także Rain - znany ze swojej arogancki książę Edenii, który manipuluje mocami wody i piorunów.

Źródło: NetherRealms