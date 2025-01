Monster Hunter Wilds - dojdzie do zmian w mechanice walki, zainspirowanych niedawnymi beta testami. Gameplay z polowania

Capcom dość regularnie wypuszcza interesujące i kasowe pozycje, ale uniwersum Monster Huntera należy do tych najbardziej udanych. Zapoczątkowana ponad dwie dekady temu seria miewa różne dodatkowe koncepty, ale rdzeń rozgrywki pozostaje ten sam: polowania na lokalne bestie, co daje pretekst do stoczenia wielu efektownych starć. Obecnie czekamy na premierę odsłony z podtytułem Wilds, która jest oczywiście jedną z najbardziej wyczekiwanych w tym roku.

Twórcy Monster Hunter Wilds opowiedzieli o kilku ważnych zmianach w mechanice gry, w tym o specjalnym rodzaju ataków.

Każda część serii Monster Hunter - czy mówimy o World, czy Rise - nadawała bazowemu zestawowi broni nieco innych cech, tak by pasowały do danego konceptu. Podczas jednego z wywiadów z twórcami - z reżyserem Yuyą Tokudą na czele - wyszło na przykład na to, że największy nacisk położono na zmiany pod kątem pewnych konkretnych broni dystansowych, głównie Light Bowguna, Heavy Bowguna i łuku. I tak choćby podstawowe ataki mają nie zużywać surowców, choć nadal wskazane jest używanie w ogniu walki uprzednio przygotowanych zasobów. Postarano się też chociażby o poprawienie płynności kluczowych animacji.

Jedną z ważniejszych zmian, wprowadzanych częściowo dzięki wnioskom z zeszłorocznych beta testów, jest zwiększenie punktów życia potworów względem poprzedników, aby pokonywanie ich było bardziej satysfakcjonujące. Ważne było także zachowanie odpowiedniego balansu, ażeby konfrontacja nie zamieniła się w trwającą nie wiadomo ile gonitwę. W tym celu wprowadzono Focus Mode, pozwalający na zadawanie druzgocących obrażeń poprzez wielokrotne trafianie w strategiczne miejsca na ciele bestii (Focus Strikes). To, czego gracze doświadczyli na becie, zostanie jeszcze odpowiednio wyważone, bo nadal niektóre ataki były aż nazbyt silne, a inne zbyt słabe. Działania m.in. Focus Strike'ów zaobserwujemy na powyższym materiale sprzed kilku dni. Możemy tam podziwiać trwający 13 minut pojedynek z Graviosem.

