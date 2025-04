Monitor Xiaomi A27Qi dostępny w Polsce. Nowość oferuje panel IPS o rozdzielczości 1440p i wysokie odświeżanie

Seria monitorów A27 od Xiaomi powiększyła się nie tak dawno o kolejny model, który jest już dostępny do kupienia także w naszym kraju. Mowa tutaj o 27-calowej konstrukcji, która oferuje panel IPS o wysokim odświeżaniu i względnie niskim czasie reakcji. Jako że mamy do czynienia z budżetową półką cenową, to spotkamy się z kilkoma "cięciami" kosztów, które dość szybko będziemy w stanie zauważyć. Dotyczą one samej matrycy, dostępnych portów, a także podstawy.

Nowy monitor od marki Xiaomi stał się dostępny do kupienia w Polsce. Model A27Qi oferuje konstrukcję ze smukłymi ramkami, na której pokład trafiła matryca IPS. Zabrakło w niej jednak kilku aspektów, takich jak porty USB.

Bohater tego newsa oferuje nam wspomnianą 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i odświeżaniu wynoszącym 100 herców. Możemy liczyć na 8-bitowy panel, którego typowa jasność to 250 nitów. Z kolei czas reakcji monitora to niezbyt często spotykane w tym przedziale cenowym 6 ms, ale za to spotkamy się całkiem przyzwoitym pokryciem przestrzeni barw sRGB i DCI-P3. Na pokładzie Xiaomi A27Qi znalazło się jedno złącze HDMI i jedno DisplayPort, a także port słuchawkowy, natomiast nie ma co szukać portów USB ani głośników.

Xiaomi A27Qi Matryca IPS Podświetlenie LED Przekątna 27" (68,47 cm) Rozdzielczość 2560 x 1440 px Proporcje 16:9 Odświeżanie 100 Hz Rozmiar plamki 0,2331 mm Delta E <2 Kąty widzenia 178/178 stopni Czas reakcji 6 ms (GtG) Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 250 nitów (typowo) HDR HDR Ready Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, 95% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1 x HDMI

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Dodatkowe informacje Flicker Free, Low Blue Light, DC dimming Certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Głośniki Nie VESA Tak (nie podano dokładnie, o jakim standardzie mowa) Regulacja nachylenia Tak Regulacja obrotu Nie Regulacja wysokości Nie Pivot Nie Pobór mocy 36 W Waga z podstawą 4,2 kg Wymiary z podstawą 612,5 x 453 x 170 mm Cena 679 zł (Komputronik)

699,99 zł (Media Expert)

Podstawa też nie jest zbyt funkcjonalna, gdyż pozwoli nam jedynie zmienić kąt nachylenia, ale obrót, czy też wysokość będą musiały pozostać na tym samym poziomie. Monitor można powiesić na ścianie lub umieścić na specjalnym uchwycie, ale... nie wiadomo, z jakiego dokładnie standardu VESA możemy skorzystać, gdyż producent nie podał takiej informacji. Pobór mocy plasuje się z kolei na wartości 36 W. Nowy monitor od Xiaomi jesteśmy w stanie nabyć w wielu polskich sklepach internetowych, natomiast zanim się zdecydujemy na ten krok, warto zapoznać się z zestawieniem polecanych przez redaktora Damiana Marusiaka monitorów lub obejrzeć najpierw recenzje dotyczące omawianego wariantu.

*Warto wspomnieć, że starszy brat tytułowego monitora (Xiaomi A27i), który oferuje niemal to samo, ale w rozdzielczości Full HD, jest obecnie dostępny za 429 zł.

