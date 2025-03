Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-W6 Red Eagle - nowy model dla graczy z matrycą Fast IPS i obsługą AMD FreeSync Premium

Japońska firma iiyama przychodzi do graczy z nową propozycją monitora. Tytułowy G-Master GB2470HSU-W6 Red Eagle zaoferuje matrycę Fast IPS o bardzo wysokim odświeżaniu, wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium, a także szerokie możliwości w zakresie regulacji konstrukcji. Istotnym aspektem dla niektórych osób może być fakt, że nowość występuje w białym kolorze. Cena pozostanie na poziomie poprzednich modeli z podobnymi parametrami.

Nowy monitor dla graczy od iiyamy wyróżnia się wspomnianą niemal 24-calową matrycą Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i 180-hercowym odświeżaniu. Jasność szczytowa wyniesie 300 nitów, więc do pracy w domu wystarczy, natomiast w słonecznych warunkach czytelność będzie dużo gorsza. Plusem z pewnością jest czas reakcji, który wynosi zaledwie 0,2 ms, a także wsparcie dla technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium. Dostępna jest także funkcja Black Tuner, która pozwoli dostrzec więcej szczegółów w ciemnych obszarach, ponieważ dzięki niej można je rozjaśnić. Nie podano niestety żadnej wartości, która omawiałaby odwzorowanie kolorów.

iiyama G-Master GB2470HSU-W6 Red Eagle Matryca Fast IPS Przekątna 23,8" (60,5 cm) Rozdzielczość 1920 x 1080 px (16:9) Rozmiar plamki 0,275 mm Odświeżanie 180 Hz FreeSync AMD FreeSync Premium Czas reakcji 0,2 ms (MPRT) Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 Luminancja 300 nitów Głębia barw 8-bit (16,7 mln kolorów) Pokrycie przestrzeni barw Brak informacji Złącza cyfrowe 1 x HDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.2 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 4 x USB 3.2 Gen 1 typu A Głośniki 2 x 2 W VESA 100x100 Pivot 90 stopni Regulacja pochylenia od -5 do 23 stopni Regulacja obrotu stopy 90 stopni; 45 stopni w lewo; 45 stopni w prawo Regulacja wysokości 150 mm Pobór mocy 18 W Wymiary 539,5 x 505x 171 mm Waga 4,5kg Cena 749 zł

Monitor będzie mógł wyświetlać obraz z innych urządzeń poprzez port HDMI oraz DisplayPort. Na pokładzie znalazły się cztery złącza USB, a także gniazdo słuchawkowe. Do dyspozycji otrzymamy również dwa głośniki, z których każdy ma moc wynoszącą 2 W. Nowość od iiyamy bardzo dobrze wypada w kwestii ergonomii, ponieważ możemy zmienić wysokość, kąt nachylenia, a także obrócić ekran o 90 stopni. Pobór mocy także jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Debiut monitora ma się odbyć "w drugiej połowie sierpnia" 2024 roku (choć jeszcze nie ma go w polskich sklepach), więc już wkrótce będziemy w stanie go nabyć. Kwota ustalona przez producenta to 749 zł.

Źródło: iiyama