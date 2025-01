mObywatel - jaka przyszłość czeka aplikację? Nowy minister cyfryzacji wskazał na dwie potencjalne funkcje

Aplikacja o nazwie mObywatel przebyła długą i burzliwą drogę, aby oferować coraz więcej funkcjonalności, a także stać się bardziej responsywną. Jej początki nie były udane i w trakcie swojego debiutu, zamiast ułatwiać życie obywateli, zdawała się robić dokładnie na odwrót. Jednak wraz z nadejściem wersji 2.0 aplikacja stała się o wiele bardziej przydatna i oferowała coraz więcej. Dziś nowy minister cyfryzacji zdradza, co jeszcze pojawi się w apce w najbliższym czasie.

Choć aplikacja mObywatel jest stale rozwijana, to wciąż można wskazać obszary, w których można by ją dodatkowo udoskonalić. Chodzi przede wszystkim o cyfrowe usługi ułatwiające życie i pozwalające zaoszczędzić nam czas. Minister cyfryzacji w ostatnim wywiadzie dla Business Insider zdradził plany związane z rozwojem rządowego narzędzia. Krzysztof Gawkowski zdradził chociażby, że chciałby, aby aplikacja za pomocą kilku kliknięć załatwiała najważniejsze formalne kwestie związane ze sprawami administracyjnymi oraz ochroną zdrowia.

"Wyobrażam sobie, że moglibyśmy zacząć od wdrożenia cyfrowej, zdalnej rejestracji samochodu bez potrzeby udawania się do urzędu. Każdy, kto rejestrował samochód, doskonale wie, ile czasu to zajmuje" - powiedział Gawkowski dla Business Insider. Nowy minister wspomniał także o tym, że chciałby, aby mObywatel pozwalał zapisywać się na wizyty lekarskie, niczym w poradniach prywatnych. Trzeba przyznać, że brzmi to nader ambitnie, ale jeśli udało by się takie rozwiązanie rzeczywiście wdrożyć, to byłoby to rozwiązanie szalenie przydatne.

