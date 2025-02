mObywatel - otwarte testy wersji 2.0 oraz debiut 14 lipca. mDowód, wersja w przeglądarce i kolejne cyfrowe funkcjonalności

W ostatnim czasie sporo szumu wytworzyła wokół siebie aplikacja mObywatel, stanowiąca cyfrowy łącznik między obywatelem a państwem. Przegłosowano w parlamencie między innymi ustawę pozwalającą na posługiwanie się cyfrowym dokumentem tożsamości w takich instytucjach jak banki czy wymiar sprawiedliwości, jak też zapowiedziano opcję płatności za pomocą bankowego systemu BLIK. W ślad za tymi innowacjami legislacyjnymi musiała iść sama aplikacja.

Za tydzień, czyli 14 lipca 2023 roku, Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje nową wersję aplikacji mObywatel, jednak chętni mogą dołączyć do otwartych testów już dziś. Główną nowość stanowić będzie mDowód, czyli cyfrowa wersja dokumentu tożsamości, jak też opcja zastrzeżenia numeru PESEL.

Z okazji wdrożenia nowych usług przebudowana została cała aplikacja pod względem interfejsu i grafiki. Wynika to z coraz większej liczby modułów, w tym też dla dość ograniczonych liczbowo grup (np. legitymacje różnego rodzaju). W dalszym ciągu możliwe jest logowanie za pomocą biometrii, to jest odcisków palców. Nowa wersja mObywatela zostanie także wprowadzona w wersji przeglądarkowej, co pozwoli na unifikację dość rozproszonych usług cyfrowych administracji publicznej. Całkowicie nową sekcję stanowią płatności, które będą stopniowo wprowadzane w kolejnych w urzędach w kontekście opłat lokalnych i podatków.

Do premiery aplikacji zostało nieco ponad 7 dni, natomiast już teraz można pobrać wersję beta aplikacji. Chętni powinni przeczytać instrukcję znajdującą się pod tym adresem w przypadku systemu Android oraz tutaj dla zwolenników marki Apple. Potencjalni użytkownicy powinni pamiętać, że w przypadku załatwiania spraw bankowych mDowód będzie dopuszczalny dopiero od początku września. Czy warto polecić wersję testową wobec rychłej premiery? Niekoniecznie - piszący te słowa znalazł pewne problemy związane z synchronizacją danych dotyczących Unijnego Certyfikatu COVID (UCC). Poza tym trzeba przyznać, że aplikacja została gruntownie przebudowana i unowocześniona.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Twitter