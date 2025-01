Minecraft - opracowano aplikację, która pozwala automatycznie konwertować zdjęcia z Google Earth do świata gry

Minecraft wyrósł przez lata na prawdziwy fenomen branży gier. Stosunkowo nieskomplikowany w założeniach pomysł odniósł olbrzymi sukces. Obecnie gra zapewniła sobie już trwałe miejsce w popkulturze. Produkcja Mojang Studios ma olbrzymią bazę graczy, którzy nieustannie tworzą do niej modyfikacje. Jednym z ciekawszych projektów jest próba stworzenia aplikacji do automatycznej konwersji zdjęć z Google Earth do ich odpowiedników w świecie gry.

Trwają prace nad oprogramowaniem, które pozwoli w stosunkowo łatwy sposób przekonwertować do świata Minecrafta dowolną lokalizację z kuli ziemskiej. Bazą są zdjęcia dostępne za pośrednictwem Google Earth.

Gracze Minecrafta są znani z ręcznego przenoszenia prawdziwych miejsc do świata gry. To między innymi w tym kryje się jedna z tajemnic sukcesu tej produkcji. Nowe oprogramowanie pozwoli jednak zautomatyzować ten proces. Jego autorem jest Ryan Lewis z kampusu Cornell Tech w Nowym Jorku. Aplikacja pozwala przekonwertować zdjęcia i modele budynków oraz lokacji z Google Earth do ich wokselowych odpowiedników. Następnie specjalny algorytm wykorzystuje uczenie maszynowe, by poszczególne woksele przekształcić na bloki znane Minecrafta. W wyniku procesu automatycznie dobierane są kolory i materiały poszczególnych "klocków". Można dzięki temu automatycznie przekonwertować do świata gry gigantyczne połacie terenu (ze szczególnym uwzględnieniem miast), a następnie go eksplorować i swobodnie zmieniać.

Aplikację można skonfigurować tak, żeby generowała obszary w wyższej lub niższej rozdzielczości. Możliwe jest też zmodyfikowanie liczby bloków, z których poszczególne konstrukcje mają się składać. Bazą dla procesu jest technika przetwarzania równoległego. W przyszłości dokonane zostaną ulepszenia w renderowaniu, a także kompresji danych, co powinno zaowocować zarówno lepszą grafiką, jak i wyższą wydajnością. Programu nie można jeszcze pobrać, ale jego prezentacja jest planowana podczas konferencji SIGGRAPH 2024, która odbędzie się w Denver pod koniec lipca bieżącego roku. Celem jest przekonwertowanie do świata Minecrafta całej kuli ziemskiej. Z czasem model ma zawierać coraz więcej detali.

Źródło: TechSpot