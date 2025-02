Mimo debiutu DeepSeek-R1 usługa ChatGPT zyskała na popularności. Nowe statystyki od OpenAI i zapowiedź GPT-5

Rok 2025 zaczął się od dość poważnego przetasowania na rynku tzw. sztucznej inteligencji. Na początku pojawił się duży model językowy DeepSeek-R1, który ma możliwości płatnych modeli, a jest dostępny za darmo. Nie tak dawno zadebiutował Grok 3 od xAI, który z kolei został wytrenowany na setkach tysięcy akceleratorów NVIDIA H100 i prezentuje sobą całkiem wysoki poziom. W nowej rzeczywistości musi się odnaleźć OpenAI, które właśnie ogłosiło nadchodzące zmiany.



Autor: Mariia Shalabaieva (Unsplash)

Według statystyk, które podał dyrektor operacyjny firmy - Brad Lightcap - usługa ChatGPT niedawno przekroczyła granicę 400 mln aktywnych użytkowników w każdym tygodniu (WAU - Weekly Active Users). Stanowi to wzrost o 33% w ciagu niespełna trzech miesięcy (źródło informacji: CNBC). Jest to dość zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na rynku jest coraz więcej konkurencyjnych rozwiązań. Co ciekawe, więcej niż 2 miliony użytkowników korzysta z ChatGPT do pracy (użytkownicy biznesowi; plan Team kosztuje 25 dolarów miesięcznie), a wykorzystywanie interfejsu API "myślących" modeli wzrosło pięciokrotnie od wprowadzenia modelu OpenAI o3-mini.

chatgpt recently crossed 400M WAU, we feel very fortunate to serve 5% of the world every week



2M+ business users now use chatgpt at work, and reasoning model API use is up 5x since o3 mini launch



we'll bring GPT-4.5 and GPT-5 to chat and the API soon, with unlimited GPT-5 for… https://t.co/7hfyUcIyBW