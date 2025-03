Microsoft zapowiada, że funkcja Auto Super Resolution będzie dostępna początkowo tylko na ściśle określonym sprzęcie

Microsoft pracuje obecnie nad kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Oprócz wprowadzania coraz większej liczby elementów wykorzystujących sztuczną inteligencję, przygotowywana jest też funkcja Auto Super Resolution. Ma ona w przyszłości umożliwić aktywację upscalowania obrazu w większości dostępnych na rynku grach i aplikacjach. Rozwiązanie jest ciągle testowane, ale początkowo będzie cechowało się znaczącymi ograniczeniami.

Funkcja Auto Super Resolution, którą od pewnego czasu testuje Microsoft, będzie początkowo dostępna tylko na urządzeniach wykorzystujących procesor Qualcomm Snapdragon X Elite.

O tym, że Microsoft pracuje nad tego typu rozwiązaniem pisaliśmy kilka miesięcy temu. Ma to być swoisty odpowiednik Auto HDR, ale dotyczący upscalowania obrazu, a nie jego transformacji ze standardu SDR w HDR. Auto SR może mieć sens tylko, jeśli będzie dostępne w większości aplikacji uruchamianych w systemie Windows. Niestety wygląda na to, że możliwość korzystania z funkcji zostanie początkowo mocno ograniczona. Jak możemy przeczytać na liście najczęściej zadawanych pytań dotyczących komputerów Copilot+, którą Microsoft opublikował na swojej stronie internetowej, Auto SR trafi na razie tylko na urządzenia z procesorami Qualcomm Snapdragon X Elite. Co więcej, funkcja będzie dostępna tylko w ściśle wyselekcjonowanych grach, których lista pojawi się na odpowiedniej stronie internetowej.

Zapewne Microsoft rozszerzy w przyszłości zarówno listę wspieranego sprzętu, jak i aplikacji, które będą mogły wykorzystywać to rozwiązanie. Rzecz w tym, że nawet to może być niewystarczające, by zyskało ono znaczącą popularność. Większość wydawanych współcześnie dużych gier posiada od premiery wsparcie dla przynajmniej jednej z trzech głównych technik upscalowania obrazu (NVIDIA DLSS, AMD FSR lub Intel XeSS). Mocno zawęża to paletę potencjalnych zastosowań dla systemowego upscalera Microsoftu. Poza tym istnieje też narzędzie Lossless Scaling, które pozwala upscalować obraz dowolnej gry działającej w oknie do natywnej rozdzielczości wykorzystywanej przez użytkownika. Rozwiązanie posiada pewne pomniejsze niedoskonałości, ale zazwyczaj daje zadowalające rezultaty nawet podczas upscalingu z bardzo niskich rozdzielczości w starych grach do 1080p. To sprawia, że Auto SR może być w praktyce niszową funkcją, z której skorzysta docelowo niewielkie grono odbiorców.

