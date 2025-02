Microsoft 365 Copilot z zawrotną ceną na premierę. Użytkownicy będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni

Microsoft jakiś czas temu zapowiedział integrację swoich usług z elementami sztucznej inteligencji. Pierwsze owoce tych działań możemy już podziwiać. W ramach wyszukiwarki Bing zaimplementowano chatbota i generator obrazów DALL-E. W przyszłości zmiany obejmą system operacyjny Windows, a także pakiet biurowy Microsoft 365. To ostatnie rozwiązanie będzie początkowo przeznaczone głównie dla klientów biznesowych. Właśnie poznaliśmy jego cenę.

Microsoft ujawnił, że zestaw funkcji Copilot, przygotowanych specjalnie z myślą o pakiecie biurowym Microsoft 365, będzie wymagał regularnego abonamentu w wysokości 30 dolarów za miesiąc.

Koszt wytrenowania dużego modelu językowego jest bardzo wysoki. Szacuje się, że wymaga co najmniej około 1 mld dolarów. Do tego dochodzą późniejsze wydatki związane z utrzymaniem serwerów, które zapewniają dostęp do usługi milionom użytkowników. Zarówno ChatGPT, jak i chatbot Bing są zaś dostępne dla wszystkich bez żadnych opłat. Microsoft ma jednak plany dotyczące monetyzacji sztucznej inteligencji. Jeśli ktoś liczył na to, że zestaw funkcji Copilot do pakietu biurowego Microsoft 365 także będzie darmowy, to musi skorygować swoje przeświadczenie. Amerykańska firma potwierdziła właśnie na konferencji Inspire, że za Copilot trzeba będzie uiszczać regularną opłatę, która sięgnie 30 dolarów na miesiąc za pojedynczego użytkownika. Dotyczy to posiadaczy licencji E3, E5, Business Standard oraz Business Premium.

Microsoft opracował Copilota zwłaszcza z myślą o użytkownikach biznesowych. Przypomnijmy, że w jego skład wejdą funkcje, które mogą zrewolucjonizować pracę biurową. Sztuczna inteligencja będzie mogła przykładowo samodzielnie napisać tekst w Wordzie na określony temat, edytować już istniejące dokumenty czy przygotować podsumowanie. To także między innymi automatyzacja procesu analizy danych w Excelu, pisania e-mailów w Outlooku na bazie istniejącej wcześniej korespondencji, a także przygotowywanie całych prezentacji przez sztuczną inteligencję w programie PowerPoint. Z racji charakteru funkcji i ich miesięcznego kosztu, dostępność Microsoft 365 Copilot ograniczy się na razie do przedsiębiorstw. Można jednak założyć, że w przyszłości jego elementy coraz śmielej będą trafiały także do pakietów wykorzystywanych przez użytkowników domowych.

Źródło: Windows Central