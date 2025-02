Windows Copilot już dostępny w ramach programu Insider. Integracja systemu z elementami AI staje się faktem

Microsoft jakiś czas temu zapowiedział uruchomienie funkcji Windows Copilot, która miała zintegrować elementy sztucznej inteligencji z systemem operacyjnym. Po kilku tygodniach oczekiwania, zapowiadana aktualizacja trafiła wreszcie oficjalnie do programu Windows Insider, a konkretnie do kanału Dev. Jego członkowie mogą już testować najnowsze zmiany i choć jest to dopiero wstępna implementacja, to już teraz wykazuje duży potencjał.

Do programu Windows Insider trafiła usługa Copilot. Tym samym system operacyjny Microsoftu doczekał się pierwszej rzeczywistej integracji z elementami bazującymi na sztucznej inteligencji.

Wprowadzone nowości koncentrują się przede wszystkim na testach interfejsu użytkownika. Windows Copilot można otworzyć za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku zadań lub przy użyciu skrótu WIN + C. Nowa funkcja jest oczywiście w pełni zintegrowana z kontem Microsoft lub Azure Active Directory. Copilot ma formę bocznego paska zadokowanego do prawej stronie, gdzie nie powinien przeszkadzać w normalnym użytkowaniu systemu. Całość została zaplanowana w ten sposób, żeby nawet po maksymalizacji okna aplikacji nie zachodziła ona na pasek Copilota. Przestrzeń zmaksymalizowanego okna jest po prostu odpowiednio ograniczona, co umożliwia jednoczesne korzystanie z omawianej funkcji i dowolnego oprogramowania.

We wstępnej implementacji Windows Copilot dostępna jest na razie ograniczona paleta poleceń, które będą w przyszłości mocno rozbudowywane. Bez wchodzenia do ustawień systemu, za pośrednictwem polecenia tekstowego, można poprosić usługę na przykład o zmianę motywu graficznego systemu operacyjnego, włączenie trybu skupienia, zrobienie zrzutu ekranu czy podsumowanie strony internetowej na podstawie aktywnej karty w przeglądarce Edge. Dostępne jest też większość poleceń, które obsługuje chatbot Bing. W przyszłości, oprócz rozbudowania samej funkcji Windows Copilot, wprowadzona zostanie obsługa pluginów przygotowywanych przez podmioty trzecie. Choć usługa ma jeszcze przed sobą długą drogę deweloperską, to jej integracja z systemem operacyjnym oraz pakietem Microsoft 365 może docelowo zrewolucjonizować pracę biurową.

