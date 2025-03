Metro Exodus kończy 5 lat i nadal sprzedaje się bardzo dobrze. Nowa część zostanie ujawniona, gdy 4A Games będzie gotowe

Seria gier Metro, od ukraińskiego studia 4A Games, zdobyła na przestrzeni lat niemałą popularność. Produkcje bazujące na świecie wykreowanym przez pisarza Dimitrija Głuchowskiego odznaczają się przede wszystkim niesamowitym klimatem, który łączy postapokalipsę z wątkami odwołującymi się do radzieckich i rosyjskich realiów. Największym sukcesem 4A Games okazała się oczywiście gra Metro Exodus, której sprzedaż osiągnęła bardzo wysoki pułap.

Danymi na temat aktualnej sprzedaży Metro Exodus studio podzieliło się na platformach społecznościowych. Gra w swojej pierwotnej wersji zadebiutowała lutym 2019 roku. Następnie w maju 2021 roku na rynku pojawiła się darmowa aktualizacja Enhanced Edition, która zaoferowała szereg usprawnień, w tym szersze wsparcie dla Ray Tracingu. Do dzisiaj jest to jedna z lepszych implementacji techniki w dotychczasowej historii branży. Od dnia debiutu, Metro Exodus rozeszło się w ponad 10 mln egzemplarzy, co jest olbrzymim sukcesem dla 4A Games.

Wielu fanów jest rozczarowanych faktem, że do dnia dzisiejszego nie zaprezentowano oficjalnie kolejnej pełnoprawnej odsłony cyklu. Zbliżamy się, co prawda, do premiery Metro Awakening, ale będzie to poboczna gra przeznaczona na sprzęt VR. Tytuł jest tworzony przez studio Vertigo Games. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, twórcy celują jednak w 2024 rok. Jak głosi komunikat i grafika opublikowana w serwisie X, trwają jednak także prace nad kolejną główną odsłoną serii. Gra ma zadebiutować dopiero, kiedy będzie w pełni gotowa. W zeszłym roku dziennikarz Tom Henderson donosił, że sequel Metro Exodus jest już grywalny. Studio 4A Games aktualnie ma swoją główną siedzibę na Malcie, dlatego wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą oddziałuje na deweloperów w dosyć ograniczony sposób.

