Metro Awakening - postapokaliptyczny prequel uznanej serii w wirtualnej rzeczywistości zaprezentowany na pokazie Sony

Zgodnie z między innymi paroma przeciekami, 4A Games wreszcie ukazało nam swój projekt VR. Trylogia Metro była całkiem dobrze przyjęta - w szczególności Exodus - ale jak widać, nie tylko książki rozwijają postapokaliptyczne uniwersum rozpoczęte przez Dmitrija Głuchowskiego. Trudno powiedzieć, jaki gra będzie miał odbiór, ale jednocześnie wiele wskazuje na to, że twórcy szykują dość istotne poszerzenie tego świata, a nie tylko mały spin-off.

Metro Awakening to tytuł przeznaczony na VR, który ma rozbudować i tak już rozległe uniwersum. Zgodnie z oczekiwaniami, w trakcie State of Play zobaczyliśmy pierwsze fragmenty rozgrywki.

O koncepcie wypowiadał się zresztą pełniący rolę konsultanta Głuchowski, dla którego to bardzo istotny powrót do korzeni serii - nie mówimy zatem o jakimś byle projekcie na boku, a faktycznym wzbogaceniu wielkiej franczyzy. Akcja ma miejsce w 2028 roku, a bohaterem Metro Awakening jest niejaki Serdar. Mężczyzna usiłuje odnaleźć swoją żonę, ale aby tego dokonać zmuszony jest przebić się przez klaustrofobiczne tunele pod postapokaliptyczną Moskwą. Są one, a jakże, wypełnione po brzegi krwiożerczymi mutantami.

Tym samym po raz pierwszy w wirtualnej rzeczywistości dostaniemy szansę zanurzenia się w charakterystyczny, mroczny klimat serii. Na podorędziu będziemy mieć znane dobrze wielbicielom tego uniwersum sztuki broni oraz survivalowy sprzęt, wespół z niezbędną dla przetrwania maską gazową. Eksploracja łączyć się będzie z elementami skradankowymi i sekwencjami walki. Premiera Metro Awakening ma się odbyć jeszcze w tym roku, a już teraz jest dostępna na listach życzeń PlayStation VR2, Steam VR oraz Meta Quest 2 i 3. Warto także dodać, że w zeszłym tygodniu ukraińskie studio zdradziło, iż pracuje nad odrębną odsłoną serii Metro.

Źródło: PlayStation (Youtube), Games Press