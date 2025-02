Metro Awakening - nowa gra z popularnej serii ma być produkcją single-player, stworzoną z myślą o VR

Od premiery Metro Exodus minęło już kilka dobrych lat - produkcja zadebiutowała bowiem w 2019 roku i od tamtego czasu doczekała się dwóch rozszerzeń oraz odnowionej wersji w postaci Metro Exodus Enhanced Edition. Od dawna wiadomo jednak, że studio 4A Games opracowuje nową grę z serii, jednak dotychczas szczegóły nie były dość jasne. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie o marce Metro znowu zrobi się głośniej, a prowodyrem tego stanu rzeczy będzie Sony wraz ze swoim pokazem State of Play.

Według nieoficjalnych informacji, jakie pojawiły się w sieci, nowa gra z cyklu Metro otrzyma podtytuł Awakening i będzie produkcją stworzoną z myślą o VR. Sam tytuł ma zostać pokazany na nadchodzącym pokazie State of Play.

W sieci pojawiły się informacje, jakoby w okolicach 31 stycznia miałby się odbyć pokaz State of Play, w którym Sony zaprezentuje nadchodzące gry na PlayStation. Oprócz chociażby Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth czy (w końcu!) Silent Hill 2 Remake, pokaz miałby otrzymać niespodziankę w postaci nowej gry z cyklu Metro. Niedługo po tych doniesieniach pojawiły się kolejne, tym razem wskazujące kierunek, w którym miałby podążyć Metro Awakening - taki bowiem tytuł ma otrzymać gra.

Metro Awakening podobno ma być nastawiony bowiem na rozgrywkę w VR, ale jednocześnie nadal być przede wszystkim produkcją dla pojedynczego gracza (single-player). Sam fakt zaprezentowania VR-owej gry na State of Play mógłby natomiast sugerować, że Metro Awakening będzie tytułem ekskluzywnym dla gogli PlayStation VR2. Tom Henderson dodatkowo wskazuje, że studio 4A Games może w rzeczywistości rozwijać dwie gry z serii - jedna będąca faktycznie nową częścią w tradycyjnym tego słowa znaczeniu oraz druga, o której mowa jest w powyższym newsie. Choć z jednej strony Metro w VR może wydawać się dziwną decyzją, to z drugiej perspektywa ogrywania przygody w zrujnowanym świecie pełnym mutantów w wirtualnej rzeczywistości może być również bardzo kusząca. Jeśli faktycznie nowe Metro zostanie pokazane na najbliższym State of Play, to na potwierdzenie (lub obalenie) tejże plotki nie będziemy musieli długo czekać.

Źródło: Insider Gaming (Tom Henderson), X @Kurakasis