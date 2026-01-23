Meta walczy o wykluczenie dowodów dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży z lutowego procesu w Nowym Meksyku
Stan Nowy Meksyk oskarża koncern Meta o niepowodzenie w ochronie małoletnich użytkowników Facebooka i Instagrama przed seksualnym wykorzystywaniem. Prawnicza machina firmy uruchomiła procedury, które mogą radykalnie zawęzić zakres informacji przedstawionych sądowi. Domaga się wyłączenia z postępowania badań naukowych o wpływie takich mediów na zdrowie psychiczne nastolatków, przypadków samobójstw, a nawet studenckich projektów Zuckerberga.
Meta domaga się wykluczenia z lutowego procesu badań o wpływie social mediów na zdrowie psychiczne dzieci, a także wzmianek o bogactwie firmy i przeszłości Marka Zuckerberga z Harvardu.
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Sprawa New Mexico v. Meta jest pierwszym tak kompleksowym procesem stanowym przeciwko gigantowi social mediów w kontekście ochrony nieletnich. Prokuratura stanu zarzuca, że algorytmy Facebooka i Instagrama proaktywnie serwowały pornografię małoletnim użytkownikom, a system moderacji świadomie ignorował zgłoszenia o nielegalnych treściach. Śledczy stanowi bez problemu stworzyli fałszywe profile podszywające się pod nastoletnie dziewczyny, a w ciągu kilku godzin zaczęły na nie spływać nieprzyzwoite wiadomości, a algorytmy zaczęły polecać im szkodliwe treści. W jednym z testów utworzono profil matki chcącej sprzedać własną córkę. System Meta nie zareagował na sugestywne komentarze innych użytkowników, ani nie zamknął kont zgłoszonych za naruszenia regulaminu.
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Reakcja prawna firmy zaskoczyła nawet ekspertów od sporów sądowych. Meta złożyła obszerny pakiet wnioski o wykluczenie niewygodnych dowodów przed rozpoczęciem rozprawy. Firma domaga się wyłączenia publicznych ostrzeżeń byłego naczelnego lekarza USA Viveka Murthy'ego o szkodliwości social mediów dla młodzieży (Murthy wzywał do umieszczania etykiet ostrzegawczych na platformach), własnych wewnętrznych badań Meta pokazujących wysoką obecność niewłaściwych treści, oraz wzmianek o przypadku brytyjskiej nastolatki Molly Russell, która w 2017 roku odebrała sobie życie po zainteresowaniu się treściami o samookaleczeniu na Instagramie. Firma argumentuje, że brytyjskie dochodzenie koronera (urzędnika śledczego badającego przyczyny zgonów) nie ma związku ze sprawą w Nowym Meksyku.
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Szczególnie agresywne wydają się próby ochrony wizerunku. Meta chce wykluczyć jakiekolwiek informacje o zasobach finansowych koncernu, wcześniejszych naruszeniach prywatności użytkowników, a nawet o projekcie Marka Zuckerberga z czasów studiów w Harvardzie (serwis do oceniania atrakcyjności fizycznej innych studentów). Firma domaga się także, aby świadków z przeszłości Meta nie określano mianem "whistleblowers" (sygnalistów), a funkcjonariuszy organów ścigania nie wpuszczać do sali sądowej w mundurach. Co zaskakujące, Meta chce też zablokować wzmianki o swoich chatbotach AI, mimo niedawnych masowych inwestycji w tę technologię. Twierdzi, że "sprawa nigdy nie dotyczyła chatbotów AI".
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Mark Lemley, profesor prawa na Uniwersytecie Stanforda, zauważa, że część wniosków jest standardowa, ale inne, szczególnie wykluczenie odniesień do samookaleczeń, szkód w skali stanowej czy chatbotów, wydają się "dość agresywne". Meta stoi przed procesem w momencie, gdy ponad 40 stanów USA pozwało koncern za szkodzenie zdrowiu psychicznemu młodzieży, a ujawnione dokumenty sądowe wskazują, że firma mogła zatuszować wewnętrzne badania pokazujące, iż użytkownicy przestający korzystać z Facebooka byli mniej depresyjni i niespokojni. Dla użytkowników platform i rodziców milionów młodych ludzi proces w Nowym Meksyku może stać się pierwszym prawdziwym sprawdzianem odpowiedzialności Big Tech za bezpieczeństwo cyfrowe kolejnych pokoleń.