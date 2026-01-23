Meta walczy o wykluczenie dowodów dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży z lutowego procesu w Nowym Meksyku

Stan Nowy Meksyk oskarża koncern Meta o niepowodzenie w ochronie małoletnich użytkowników Facebooka i Instagrama przed seksualnym wykorzystywaniem. Prawnicza machina firmy uruchomiła procedury, które mogą radykalnie zawęzić zakres informacji przedstawionych sądowi. Domaga się wyłączenia z postępowania badań naukowych o wpływie takich mediów na zdrowie psychiczne nastolatków, przypadków samobójstw, a nawet studenckich projektów Zuckerberga.

Meta domaga się wykluczenia z lutowego procesu badań o wpływie social mediów na zdrowie psychiczne dzieci, a także wzmianek o bogactwie firmy i przeszłości Marka Zuckerberga z Harvardu.

Sprawa New Mexico v. Meta jest pierwszym tak kompleksowym procesem stanowym przeciwko gigantowi social mediów w kontekście ochrony nieletnich. Prokuratura stanu zarzuca, że algorytmy Facebooka i Instagrama proaktywnie serwowały pornografię małoletnim użytkownikom, a system moderacji świadomie ignorował zgłoszenia o nielegalnych treściach. Śledczy stanowi bez problemu stworzyli fałszywe profile podszywające się pod nastoletnie dziewczyny, a w ciągu kilku godzin zaczęły na nie spływać nieprzyzwoite wiadomości, a algorytmy zaczęły polecać im szkodliwe treści. W jednym z testów utworzono profil matki chcącej sprzedać własną córkę. System Meta nie zareagował na sugestywne komentarze innych użytkowników, ani nie zamknął kont zgłoszonych za naruszenia regulaminu.

Reakcja prawna firmy zaskoczyła nawet ekspertów od sporów sądowych. Meta złożyła obszerny pakiet wnioski o wykluczenie niewygodnych dowodów przed rozpoczęciem rozprawy. Firma domaga się wyłączenia publicznych ostrzeżeń byłego naczelnego lekarza USA Viveka Murthy'ego o szkodliwości social mediów dla młodzieży (Murthy wzywał do umieszczania etykiet ostrzegawczych na platformach), własnych wewnętrznych badań Meta pokazujących wysoką obecność niewłaściwych treści, oraz wzmianek o przypadku brytyjskiej nastolatki Molly Russell, która w 2017 roku odebrała sobie życie po zainteresowaniu się treściami o samookaleczeniu na Instagramie. Firma argumentuje, że brytyjskie dochodzenie koronera (urzędnika śledczego badającego przyczyny zgonów) nie ma związku ze sprawą w Nowym Meksyku.

Szczególnie agresywne wydają się próby ochrony wizerunku. Meta chce wykluczyć jakiekolwiek informacje o zasobach finansowych koncernu, wcześniejszych naruszeniach prywatności użytkowników, a nawet o projekcie Marka Zuckerberga z czasów studiów w Harvardzie (serwis do oceniania atrakcyjności fizycznej innych studentów). Firma domaga się także, aby świadków z przeszłości Meta nie określano mianem "whistleblowers" (sygnalistów), a funkcjonariuszy organów ścigania nie wpuszczać do sali sądowej w mundurach. Co zaskakujące, Meta chce też zablokować wzmianki o swoich chatbotach AI, mimo niedawnych masowych inwestycji w tę technologię. Twierdzi, że "sprawa nigdy nie dotyczyła chatbotów AI".

Mark Lemley, profesor prawa na Uniwersytecie Stanforda, zauważa, że część wniosków jest standardowa, ale inne, szczególnie wykluczenie odniesień do samookaleczeń, szkód w skali stanowej czy chatbotów, wydają się "dość agresywne". Meta stoi przed procesem w momencie, gdy ponad 40 stanów USA pozwało koncern za szkodzenie zdrowiu psychicznemu młodzieży, a ujawnione dokumenty sądowe wskazują, że firma mogła zatuszować wewnętrzne badania pokazujące, iż użytkownicy przestający korzystać z Facebooka byli mniej depresyjni i niespokojni. Dla użytkowników platform i rodziców milionów młodych ludzi proces w Nowym Meksyku może stać się pierwszym prawdziwym sprawdzianem odpowiedzialności Big Tech za bezpieczeństwo cyfrowe kolejnych pokoleń.

Źródło: New Mexico Department of Justice, Ars Technica, Law360, The Guardian, Sky News