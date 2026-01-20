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Start Aktualności Prawo i gospodarka

Elon Musk żąda 134 mld USD od OpenAI i Microsoftu. Absurdalna matematyka czy uzasadnione roszczenie?

Maciej Lewczuk | 20-01-2026 13:30 |

Elon Musk żąda 134 mld USD od OpenAI i Microsoftu. Absurdalna matematyka czy uzasadnione roszczenie?Elon Musk ponownie atakuje OpenAI, ale tym razem stawka przyprawia o zawrót głowy. Miliarder domaga się od twórcy ChatGPT i Microsoftu łącznie do 134 mld dolarów odszkodowania za jego wkład z czasów współzakładania startupu w 2015 roku. Twierdzi, że zasługuje na proporcjonalny udział w dzisiejszych zyskach. OpenAI i Microsoft nazywają metodologię obliczenia "wymyśloną matematyką" i oskarżają właściciela X o kampanię nękania konkurencji.

Musk domaga się tysięcy razy więcej, niż wpłacił do OpenAI, a jego ekspert zredukował wkład twórców ChatGPT do zera – to nie pozew, to kampania nękania konkurencji.

Elon Musk żąda 134 mld USD od OpenAI i Microsoftu. Absurdalna matematyka czy uzasadnione roszczenie? [1]

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Elon Musk twierdzi, że jako współzałożyciel OpenAI wpłacił 38 mln dolarów (60 proc. wczesnego finansowania seed) oraz wniósł wkład niematerialny w postaci kontaktów biznesowych, rekrutacji kadry i swojej reputacji. To ma mu teraz dawać prawo do zysków stanowiących 50-75 proc. obecnej wartości OpenAI, wycenianej dziś na około 500 mld dolarów. Problem w tym, że jego biegły finansowy C. Paul Wazzan przyznał podczas zeznań, iż nigdy wcześniej nie stosował takiej metodologii wyceny. OpenAI i Microsoft brutalnie punktują go w złożonym w piątek wniosku o wykluczenie opinii eksperta. Zarzucają, że Wazzan oparł wyliczenia na niepodpisanej ofercie Muska z 2017 roku, w której domagał się 51,2 proc. kontroli nad komercyjnym ramieniem OpenAI. Co gorsza, ekspert całkowicie zignorował wkład pozostałych współzałożycieli i programistów. Ich udział w sukcesie firmy określił jako "zero procent". Do tego w kalkulacjach uwzględnił wartość udziałów Muska w konkurencyjnym xAI, choć to zupełnie inna firma.

Elon Musk żąda 134 mld USD od OpenAI i Microsoftu. Absurdalna matematyka czy uzasadnione roszczenie? [2]

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Microsoft także dostaje w tej szacunkowej kalkulacji, bo Wazzan zakłada, że część udziałów firmy z Redmond w OpenAI należy przenieść do fundacji non-profit, podwójnie naliczając wartość i sztucznie pompując ostateczną sumę odszkodowania. Absurdalność roszczeń staje się oczywista, gdy uświadomimy sobie, że Musk opuścił OpenAI w 2018 roku, na długo przed sukcesem ChatGPT i miliardowymi inwestycjami Microsoftu, które wyniosły wartość firmy w stratosferę. OpenAI wprost nazywa pozew "niepoważnym żądaniem" i częścią "kampanii nękania", a rzecznik firmy dodaje, że "Pozew Muska pozostaje bezpodstawny i stanowi część jego ciągłego wzorca nękania". Firma podkreśla, że skupia się na wzmacnianiu OpenAI Foundation, która już teraz jest jedną z najlepiej finansowanych organizacji non-profit w historii.

Elon Musk żąda 134 mld USD od OpenAI i Microsoftu. Absurdalna matematyka czy uzasadnione roszczenie? [3]

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W rzeczywistości chodzi tu o coś znacznie więcej niż przyciąganie uwagi sądowymi sensacjami. Musk prowadzi własną firmę AI, xAI z chatbotem Grok, która desperacko próbuje dogonić OpenAI. Według najnowszych danych xAI zebrało już ponad 42 mld dolarów finansowania i jest warte około 200-230 mld dolarów, ale mimo to Grok kontroluje zaledwie 3,4 proc. rynku chatbotów AI wobec 64,5 proc. ChatGPT. Proces, który ma ruszyć w kwietniu 2026 roku, będzie więc nie tylko kolejnym spektakularnym pojedynkiem sądowym w branży technologicznej, ale sprawdzianem, czy sądy dadzą się wciągnąć w wojnę konkurencyjną miliarderów. Historia pokazuje, że gdy Musk czuje się zagrożony na rynku, sięga po każdą dostępną broń, włącznie z absurdalnymi pozwami opartymi na matematyce, której nie da się zweryfikować.

Źródło: Reuters, Bloomberg, The New York Times, Ars Technica
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