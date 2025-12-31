Zgłoś błąd
Start Aktualności Prawo i gospodarka

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci

Maciej Lewczuk | 31-12-2025 14:00 |

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieciBranża technologiczna właśnie dostała kolejny sygnał, że czasy pobłażliwości w kwestii prywatności dzieci dobiegły końca. Sąd federalny w Kalifornii zatwierdził ugodę, w ramach której Disney zapłaci 10 mln dolarów za naruszenie Children's Online Privacy Protection Act. Co ciekawe, to nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia tego typu sprawa. Regulatorzy zaciskają pętlę wokół firm, które latami traktowały dane dzieci jak walutę wymienną w gospodarce reklamowej.

Federalny sąd nakazał Disneyowi zapłacić 10 milionów dolarów za systematyczne naruszanie prywatności dzieci na YouTube, gdzie gigant rozrywki świadomie unikał oznaczania treści jako dziecięce, co umożliwiało celowanie reklam i zbieranie danych bez zgody rodziców.

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci [1]

Disney sprzedaje duszę AI. Inwestuje miliard dolarów w OpenAI, a 200 postaci z Marvela, Pixara i Star Wars trafi do Sora

Disney Worldwide Services i Disney Entertainment Operations stanęły przed sądem za praktyki, które trwały od 2020 roku i objęły ponad 1250 kanałów YouTube. Mechanizm naruszenia okazał się prosty, ale skuteczny. Disney systematycznie unikał oznaczania filmów jako "made for kids", mimo że treści z Krainy lodu, Toy Story czy Incredibles wyraźnie targetowały najmłodszą publiczność. Dlaczego? Bo prawidłowe oznaczenie uruchamia na YouTube mechanizmy ochronne COPPA. Platforma automatycznie wyłącza wtedy zbieranie identyfikatorów użytkowników, cookies i możliwość wyświetlania celowanych reklam. A to oznacza niższe przychody. Departament Sprawiedliwości ustalił, że YouTube informował Disney o problemie już w czerwcu 2020 roku, przekwalifikowując ponad 300 filmów na treści dziecięce. Gigant rozrywki zignorował ostrzeżenia i kontynuował praktyki przez kolejne lata, gdy oglądalność treści dziecięcych eksplodowała podczas pandemii. Miliony dzieci poniżej 13. roku życia oglądały treści Disneya, a platforma zbierała ich dane i serwowała spersonalizowane reklamy bez wiedzy i zgody rodziców.

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci [2]

The Walt Disney Company i NBCUniversal przeciwko Midjourney. Pozew o naruszenie praw autorskich w generatywnym AI

Sprawa Disney wpisuje się w szerszy trend zaostrzania nadzoru nad big techami w kontekście COPPA. Jeszcze w 2019 roku YouTube i Google zapłaciły rekordowe 170 mln dolarów za podobne naruszenia. Wtedy również chodziło o śledzenie dzieci poprzez ciasteczka i targetowane reklamy. Microsoft w 2023 roku musiał wyłożyć 20 mln za zbieranie danych małoletnich graczy na Xbox bez zgody rodziców. W 2024 roku FTC wystąpiła z pozwem przeciwko TikTok za umożliwienie milionom dzieci poniżej 13. roku życia korzystania z aplikacji i masowe zbieranie ich informacji. Takie działania pokazują ogromną zmianę. Regulatorzy przestali traktować naruszenia prywatności dzieci jako incydenty do załatwienia cichą ugodą. Odkryli, że kary za naruszenie COPPA to najskuteczniejsza broń przeciwko platformom, które budują biznesy na personalizacji reklam. A dla twórców treści na YouTube, czy to Disneya, lub mniejszych producentó, wyrok niesie jasny sygnał, że odpowiedzialność za przestrzeganie COPPA leży bezpośrednio po ich stronie, nie tylko po stronie platformy. Disney musi teraz przez 10 lat prowadzić program audytu wszystkich swoich materiałów na YouTube, szkolić pracowników i dokumentować zgodność. To precedens, który zmieni sposób dystrybucji treści dla dzieci w całym ekosystemie, bo jeśli nawet Disney z armią prawników nie uniknął konsekwencji, mniejsze podmioty mają jeszcze większy problem.

Źródło: U.S. Department of Justice, CNBC, BBC News, Newsweek
