MediaTek Dimensity 7400 i 7400X - nowa seria mobilnych chipów, która tym razem nie wnosi zbyt wielu zmian

Niekiedy zdarza się tak, że na rynku pojawia się nowy produkt, który nie do końca na takie miano zasługuje. W szczególności mowa tu o chipach mobilnych, gdyż po jednym wariancie może się pojawić następny, a nawet kilka innych, które nie będą się od siebie prawie wcale różnić - za to będą inaczej nazwane. Tak właśnie jest z tytułowymi nowościami od firmy MediaTek: w rzeczywistości są to poprzednie modele w trochę innym ubraniu. Zmiany względem starszych braci są niewielkie.

MediaTek przedstawił nowe mobilne chipy, które pojawią się w smartfonach jeszcze w 1 kw. 2025 roku. Tym razem zmiany również są dość kosmetyczne.

Główna zmiana pomiędzy rodziną Dimensity 7300/X a 7400/X? Taktowanie rdzeni Cortex-A78 zostało zwiększone o 100 MHz. Reszta specyfikacji jest niemalże taka sama, co w poprzednich odsłonach. Warianty Dimensity 7300X i 7400X skierowano do składanych smartfonów, gdyż mogą obsłużyć dwa wyświetlacze. Jest to jednak dość interesujące, ponieważ wszystkie cztery omawiane układy opierają się na technologii MediaTek MiraVision 955, która to właśnie oferuje "dedykowaną obsługę składanych telefonów z dwoma ekranami".

Dimensity 7300 Dimensity 7400 Dimensity 7300X Dimensity 7400X Układ rdzeni 4 x 2,5 GHz Cortex-A78

4 x Cortex-A55 4 x 2,6 GHz Cortex-A78

4 x Cortex-A55 4 x 2,5 GHz Cortex-A78

4 x Cortex-A55 4 x 2,6 GHz Cortex-A78

4 x Cortex-A55 Układ graficzny Arm Mali-G615 MC2 NPU NPU 655 Wyświetlacz Full HD+ przy 144 Hz

WFHD+ przy 120 Hz Pamięć RAM LPDDR4x lub LPDDR5

do 6400 Mb/s Pamięć flash UFS 3.1 UFS 2.2 lub UFS 3.1 UFS 3.1 UFS 2.2 lub UFS 3.1 Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G (3,27 Gb/s DL)

GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC Fotografia Obsługa sensorów do 200 MP Wideo 4K przy 30 FPS ISP Imagiq 950 (12-bit) Przeznaczenie Klasyczne smartfony Składane smartfony

Należy mimo wszystko zaznaczyć, że zarówno MediaTek, jak i inni producenci, tacy jak Qualcomm, mają w swojej ofercie bardzo dobre jednostki - czasem po prostu zmiany w chipach nie są takie, jakich można by oczekiwać. Choć trzeba przyznać, że niekiedy przez zmianę nazewnictwa można pomyśleć, że mamy do czynienia z lepszą jednostką z nowszej generacji, a tymczasem prawda okazuje się nieco inna. Warto więc starać się być świadomym konsumentem, który przed zakupem zorientuje się, z czym tak naprawdę ma do czynienia.

Źródło: GSMArena, MediaTek