Mass Effect Trilogy Remaster. Shepard ma powrócić jeszcze jesienią

Czerwiec w pełni, a więc powoli kończy się "growy sezon ogórkowy", a wraz ze zbliżającym się E3 (a raczej tegorocznymi substytutami), można spodziewać się zatrzęsienia informacji na temat nadchodzących gier. Jednym z takich substytutów E3 w tym roku będzie chociażby EA Play Live 2020, na którym, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, mamy otrzymać oficjalną zapowiedź Mass Effect Trilogy Remaster. Dobra, teraz dam Wam chwilę czasu - idźcie sobie chwilę poskakać ze szczęścia. Wróciliście? To teraz poważniej - informacja ta wyciekła od redaktora duńskiej odsłony serwisu Gamereactor, ale biorąc pod uwagę zbiór wszystkich ostatnich doniesień o pojawieniu się remastera, nie powinniśmy mieć już wątpliwości, że odnowiona edycja jest już naprawdę blisko.

Od początku tego roku studio BioWare drażni się z fanami, wrzucając na portale społecznościowe wspominki takie jak screeny, wideo czy soundtrack z oryginalnej trylogii Mass Effect. Sam Casey Hudson, dyrektor generalny studia, za każdym razem gdy jest ku temu okazja również podkreśla, że świat Mass Effect jeszcze nie umarł. Również od strony ekonomicznej można oczekiwać, że deweloperzy po tak wielu ostatnich wpadkach (ME: Andromeda, Anthem), mogą postawić studio na nogi jedynie odświeżoną wersją trylogii.

"However insignificant we might be, we will fight, we will sacrifice, and we will find a way! That’s what humans do."

https://t.co/3c1QSzf81L pic.twitter.com/BgtuOQVd7W