MacOS od Apple potrafi zaskoczyć zawartością. Od 2018 roku system ukrywa w sobie białą księgę kryptowaluty Bitcoin

Wielokrotnie autorzy umieszczają w oprogramowaniu elementy niekoniecznie niepasujące do całości. Na ogół służy to żartowi, zaprezentowaniu jakiejś myśli czy wywołaniu kontrowersji. Możliwości wprowadzenia takiego zabiegu są obecne na różnych poziomach (na przykład grafiki, dźwięku, kodu, interfejsu). Niektóre z nich odkryte są dopiero po latach. Współcześnie - z uwagi na profesjonalizację i korporacyjną etykę zawodową - akcenty tego rodzaju stają się coraz rzadsze przy najpoważniejszych projektach oprogramowania.

Od 2018 roku w każdej wersji systemu Mac OS zaszyto białą księgę (whitepaper) autorstwa Satoshiego Nakamoty - twórcy Bitcoina. Dlaczego? Nie ma na to obecnie odpowiedzi, podobnie jak w przypadku znaczenia niektórych tajemniczych elementów kontekstowych.

Odkrycie dewelopera Andy Baio (dokonane przy okazji prób naprawienia drukarki) na nowo roznieciło dyskusję wokół przeznaczenia nietypowych części systemu Mac OS. Co więcej, autor odkrył, że w narzędziu Image Capture whitepaper Bitcoina jest używany jako przykładowy dokument dla urządzenia "Virtual Scanner II". Ten z kolei być może miał stanowić funkcję importowania z iPhone'a - i jest albo ukryty, albo nie jest zainstalowany dla wszystkich użytkowników domyślnie. Trudno objaśnić wspólny sens tych elementów (szczególnie nie wiedząc, czym ostatecznie miał być wirtualny skaner, do tego oznaczony cyfrą).

Dodatkowo manifest Satoshiego Nakamoty nazwano "simpledoc.pdf", co utrudnia jego identyfikację z zewnątrz. Posiadacze sprzętów marki Apple mogą samodzielnie znaleźć księgę w następujący sposób poprzez użycie terminala:

/System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Dokument można także znaleźć za pomocą aplikacji Finder. W tym przypadku właściwa ścieżka do odnalezienia pliku wygląda następująco: System -> Library -> Image Capture Devices -> Contents -> Resources folder. Co ciekawe, lokalizacja pliku uniemożliwia użytkownikowi ręczne usunięcie go - zatem wszyscy właściciele sprzętów oznaczonych nadgryzionym jabłuszkiem są zmuszeni do przechowywania kopii manifestu kryptowalut (jak się okazuje z lektury oficjalnego forum Apple, dla wielu osób stanowi to źródło frustracji).

Źródło: MacRumors