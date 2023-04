Apple wstrzymało produkcję chipów M2 do swoich komputerów Mac i laptopów MacBook

Każdy z nas zdołał się już w mniejszym bądź większym stopniu zapoznać z możliwościami procesorów ARM od Apple. Procesory Apple M1 były i dalej są hitem rynkowym, jednak nie można tego powiedzieć o ich następcy M2, który zaliczył w ostatnich miesiącach wstrzymanie produkcji w tajwańskich fabrykach TSMC. Jak donosi firma Outsourcing Semiconductor Package Test, nową partię procesorów dostała dopiero po 2,5 miesiącach oczekiwania.

Apple wstrzymało produkcję chipów M2 u tajwańskiego TSMC na dwa i pół miesiąca. Powodami takiej decyzji jest niski popyt na nowe urządzenia Apple oraz gwałtowny spadek przychodów ze sprzedaży komputerów Mac.

Partnerzy Apple tacy jak OSAT donoszą, że od stycznia tego roku aż do drugiej połowy marca, nie dostali nowych partii chipów M2. Jak się okazuje, skala tak dużego przestoju dotknęła najbardziej wiele pomniejszych podmiotów łańcucha dostaw takich jak zakłady pakujące w Korei, tajwańskiego producenta kulek lutowniczych na Tajwanie, dostawców TIM w Niemczech, aż po dostawców materiałów podkładowych z Japonii. Między innymi tak duży problem logistyczny powoduje konstrukcja oraz proces wytwarzania chipów M2, którego (jak donoszą firmy z łańcucha dostaw) nie da się łatwo zrównoleglić. Oznacza to, że każdą sztukę trzeba składać element po elemencie, bez możliwości składania chipów z większych "klocków".

Śmiało można powiedzieć, że CPU Apple M1 stał się hitem. Jednak jego następca M2 nie tylko nie przyniósł znaczących wzrostów wydajności, ale również przyczynił się do znacznego wzrostu cen nowych urządzeń. Prawdopodobnie właśnie to pośrednio stoi za wstrzymaniem produkcji tego chipu. Firma Apple zanotowała gwałtowny spadek przychodów ze sprzedaży komputerów Mac i laptopów MacBook. Mówimy tutaj o spadku z 10,85 mld USD w pierwszym kwartale 2022 roku do 7,74 mld USD w pierwszym kwartale roku 2023. Jak donoszą partnerzy z łańcucha dostaw, przedsiębiorstwo posiadało na tyle duże rezerwy gotowych chipów, że wobec niższego zainteresowania rynku, spowodowało to podjęcie decyzji o czasowym wstrzymaniu produkcji w fabrykach TSMC.

