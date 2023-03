Apple WWDC 2023 - znamy datę wydarzenia i to, co zostanie zaprezentowane. Niestety nie liczcie na gogle Mixed Reality

Jak co roku firma Apple urządza wydarzenie Worldwide Developers Conference, na którym ogłaszane są nowości w systemach produktów z nadgryzionym jabłkiem na pleckach oraz niekiedy prezentowane są sprzęty, które niebawem będą miały premierę na rynku. W tym roku gospodarz imprezy ma uchylić rąbka tajemnicy na temat iOS 17, ale również okularów Mixed Reality, choć jak donosi Ming-Chi Kuo te prawdopodobnie mogą się wcale nie pojawić.

Apple WWDC 2023 ma odbyć się od 5 do 9 czerwca tego roku. Firma ogłosi szczegóły dla nadchodzącego systemu iOS 17. Jednak prawdopodobnie nie ma co liczyć na prezentacje gogli Apple Mixed Reality.

Apple WWDC 2023 ma odbyć się od 5 do 9 czerwca tego roku. Spodziewamy się, że nowa wersja softu dla iPhone'ów przyniesie wiele poprawek błędów oraz optymalizacji, gdyż poprzednik niestety nie mógł się popisać pod tym względem. Przypuszczalnie Apple wprowadzi również do swoich smartfonów obsługę dla okularów Mixed Reality oraz zostaną wprowadzone ulepszenia do asystenta Siri. Kto wie, być może doczekamy się wreszcie wsparcia dla języka polskiego? Warto wspomnieć, że prawdopodobnie aktualizacji do nowszej wersji nie dostaną takie urządzenia jak: iPhone 8 i iPhone X. Oprócz prezentacji nowego iOS, doczekać mamy się omówienia nowości dla pozostałych systemów takich jak: macOS, iPadOS, watchOS i tvOS. O okularach do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości od firmy Apple wiemy już całkiem sporo od długiego czasu i chociaż rynek spodziewa się ich prezentacji na WWDC 2023, to jednak te wbrew ogólnej opinii, mogą się na tym wydarzeniu w ogóle nie pojawić.

Według Ming-Chi Kuo okulary Mixed Reality zaliczyły kolejne obsunięcie w harmonogramie prac. Gdyż data masowej produkcji została przesunięta od 1 do 2 miesięcy ze względu na występowanie błędów w działaniu oprogramowania. Prawdopodobnie produkt ma mieć swoją premierę dopiero w późnym okresie 3 kwartału. Zdaje się, że produkt ten napsuł już dużo krwi firmie z Cupertino, gdyż o licznych problemach również z samym sprzętem wiadomo już od zeszłego roku. Cała sytuacja miała spowodować utratę wiary w gotowość produktu i wycofanie go z prezentacji na WWDC. Przypomnijmy, że urządzenie ma oferować matryce typu OLED o rozdzielczość 4K dla każdego oka, oraz automatycznie regulowane soczewki. Wiadomo również, że ich cena będzie zawierać się między 3000 USD, a 4000 USD za sztukę bez wliczonego podatku.

Źródło: Apple, TechPowerUp