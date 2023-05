Logitech G Pro X 2 Lightspeed - esportowe słuchawki z technologią Graphene Audio i obiecującymi przetwornikami

Seria urządzeń peryferyjnych od Logitecha z dopiskiem G od zawsze była skierowana bardziej w stronę graczy. Poprzedni model tytułowych słuchawek był całkiem dobrze oceniany z uwagi na jakość wykonania i wytrzymałość materiałów, długi czas pracy na akumulatorze oraz wymienne nauszniki. W obecnym modelu możemy oczekiwać tego samego, a także całkowicie nowych przetworników Pro-G Graphene, które mają zagwarantować dużo lepszą jakość dźwieku.

Logitech wprowadził do sprzedaży nowy zestaw słuchawkowy G Pro X 2 Lighstpeed, który skierowany jest głównie na scenę e-sportową. Producent zapewnia, że dzięki nowym przetwornikom jakość dźwięku została znacznie poprawiona w stosunku do poprzednich modeli z serii.

Kolejna generacja całkiem udanego zestawu słuchawkowego wygląda praktycznie tak samo, jak ostatnie modele. Mamy więc do czynienia z dość stonowanym wyglądem, który mimo wszystko prezentuje się dobrze. Największą zaletą według producenta, mają być wspomniane 50-milimetrowe grafenowe przetworniki. Użycie grafenu ma zaoferować lepszą dokładność w reprodukcji dźwięku i mniejsze zniekształcenia. Do stworzenia ramy użyto materiałów wykonanych ze stali i aluminium, z kolei do produkcji wymiennych nauszników posłużono się sztuczną skórą i welurem. Do dyspozycji otrzymujemy także 6-milimetrowy mikrofon kardioidalny z wysięgnikiem, który możemy odłączyć.

Zestaw podłączymy do innych urządzeń za pomocą łączności radiowej 2,4 Ghz Lightspeed (zasięg do 30 m), Bluetooth lub 3,5 mm przewodu Aux. Wbudowany akumulator pozwoli na pracę bez przerwy do 50 godzin, używając połączenia radiowego. Sprzęt obsługuje częstotliwości w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, natomiast impedancja wynosi tu 32 omy. Całość waży 345 g przy wymiarach 189 x 176 x 95 mm. Obsługiwana jest także technologia DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound. Dostępna jest biała i czarna wersja kolorystyczna, z kolei cenę ustalono na 1249 zł. Zakupu dokonamy na stronie producenta (chwilowy brak) oraz w lokalnych sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Źródło: Logitech