Life is Strange: Double Exposure - długi materiał z wypowiedziami twórców i nowymi fragmentami rozgrywki

W roku 2015 studio DON'T NOD wypuściło Life is Strange - historię młodej dziewczyny, która powraca w rodzinne strony, by studiować fotografię. Na miejscu okazuje się, że potrafi manipulować czasem, co zapoczątkowuje szereg dziwnych wydarzeń. Zespół Deck Nine przejął serię, tworząc prequel z podtytułem Before the Storm, a następnie stosunkowo niedawno Life is Strange: True Colors. Deweloperzy zaprezentowali ostatnio pierwsze materiały związane z nową odsłoną.

Pojawił się kilkudziesięciominutowy materiał związany z Life is Strange: Double Exposure, zawierający wypowiedzi twórców oraz gameplay.

Podczas gdy twórcy pierwszej części dawno już odeszli od serii, zajmując się innymi projektami, wygląda na to, że Deck Nine mocno do owych początków nawiążą. Do akcji powróci bowiem Max Caufield, intryga zaś ma miejsce kilka lat po wydarzeniach znanych z Life is Strange. Co ważne, na starcie gracz ma wybrać, które zakończenie honorować ma narracja w Double Exposure, dzięki czemu wszelkie wspomnienia i zapiski Max będą do tego nawiązywać. A warto odnotować, że nasza bohaterka nie znajduje się w najlepszym miejscu.

Choć od akcji w części pierwszej minęło już nieco czasu, Max nadal nie może się z nich otrząsnąć, dość konsekwentnie nie używając swych zdolności. Aby o nich zapomnieć, zaczyna nowe życie na Uniwersytecie Caledon w Vermont w osobie artystki-rezydentki. Nie jest jej jednak dane zbyt długo nacieszyć się spokojem. Tragiczna śmierć Safi, nowej przyjaciółki, sprawia, że Max odkrywa, iż nie tylko nie utraciła swych zdolności, ale z czasem wręcz nabrały one mocy. Teraz może przenosić się do alternatywnej rzeczywistości. Tym samym oprócz wymiaru, w którym zginęła Safi, możemy podróżować do wersji, gdzie wciąż żyje. W obu rzeczywistościach zabójca wciąż czyha na wolności, by zadać kolejny cios. Tym samym musimy skorzystać z nowych mocy, by go wytropić i rozwiązać morderczą zagadkę - i to w obu światach. Czeka nas zatem masa odmiennych interakcji z bohaterami czy decyzji, które można podjąć na różne sposoby, w różnych kombinacjach - czyli potencjalnie coś, za co fani pokochali tę serię, zwłaszcza "jedynkę".

