Deck Nine (twórcy ostatniego Life is Strange) odchodzą od gier podzielonych na epizody. Co zmieniło ich zdanie?

To już ponad dziesięć lat, jak na pecetach wylądował pierwszy odcinek epizodycznej przygodówki The Walking Dead od Telltale. I choć nie była to pierwsza tego typu produkcja (w sensie, że podzielona na odsunięte w czasie epizody), to wyraźnie rozbujała ten trend wśród innych deweloperów czy wydawców. Weźmy na przykład kolejne odsłony nie mniej chyba popularnego Life is Strange, za które pierwotnie odpowiadało studio Dontnod.

Studio Deck Nine zapewnia, że nie wróci do starego modelu wydawania kolejnych odcinków przygodówek w odstępach czasowych.

Przeglądając kolejne opinie o tego typu produkcjach, można było wyjść z przeświadczenia, że gracze takiego podejścia po prostu nie lubią. Spora część graczy wolała nawet poczekać, aż w sklepach pojawi się cały sezon danej produkcji (wszystkie epizody) i dopiero wtedy rozpoczynała grę, zamiast czekać pomiędzy odcinkami nawet kilka miesięcy. Ostatnia z odsłon Life is Strange (o podtytule "True Colors") została przygotowana już przez inne studio deweloperskie niż Dontnod. Mowa o Deck Nine, które to wydało True Colors co prawda ponownie w epizodach, niemniej epizody te zostały udostępnione w tym samym czasie, 9 września ubiegłego roku.

Jak się okazuje, Deck Nine nie zamierza wrócić do modelu epizodycznego uprawianego przez Dontnod (jeden odcinek gry wydawany co kilka miesięcy), o czym w rozmowie z redakcją Rock, Paper, Shotgun poinformował Philip Lawrence, starszy projektant narracji właśnie w studiu Deck Nine. Skąd taka decyzja? Otóż Lawrence przyznaje, że deweloper badając rynek, odnotował iż spora część zainteresowanych jest sfrustrowana dzieleniem gier i byciem zmuszonym do czekania na kontynuację wydarzeń w następnym odcinku. Deck Nine nie chcąc już więcej frustrować graczy, kolejne gry przygotuje więc przynajmniej na modłę ostatniego Life is Strange.

Źródło: Rock, Paper, Shotgun