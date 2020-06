LG Velvet w Polsce i w rękach naszej redakcji - macie pytania?

Zgodnie z oczekiwaniami polski oddział południowokoreańskiego producenta wprowadza do Polski swoją nowość produktową — LG Velvet. Smartfon wyceniono na kwotę 2599 zł złotych, która nie jest może przesadnie niska, ale pozwala nazywać smartfon stosunkowo dostępnym. Tak się składa, że wspomniane urządzenie trafiło w moje ręce już wcześniej i mogłem się mu nieco przyjrzeć. Na żywo Velvet prezentuje się atrakcyjniej niż na oficjalnych grafikach, więc plus dla twórców. Sprzęt zostanie ze mną przez najbliższy czas, co pozwoli sprawdzić wszystkie jego zalety oraz wady, jeśli takowe się ujawnią. W oczekiwaniu na testy możecie zapoznać się z pierwszymi wrażeniami z użytkowania.

LG Velvet trafi do polskich sklepów już 19 czerwca w cenie 2599 zł złotych. W zamian za wspomnianą kwotę otrzymamy oryginalną stylistykę, dostęp do standardu 5G oraz funkcjonalny aparat z zestawem przydatnych dodatków.

Trudno jest jednoznacznie sklasyfikować LG Velvet, gdyż niemal wszystkie jego cechy sugerują, by traktować go jak flagowca. Natomiast chip, pod którego kontrolą pracuje urządzenie to jednak średniak. Nie będę się jednak czepiał obecności układu Qulacomm Snapdaragon 765G, gdyż w codziennym użytkowaniu nie musi on specjalnie odbiegać od wyższych modeli ze stajni producenta. Poza wspomnianym procesorem w LG Velvet znajdziemy 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 2460 x 1080 pix z delikatnym ekranowym wcięciem u góry. Element ten jest co prawda zakrzywiony na rogach, jednakże na ten moment nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której wywołałbym przypadkowo niechcianą funkcję. Znajdziemy tutaj też czytnik linii papilarnych wtopiony w ekran, jednak nie jest on tak szybki, jak można by tego oczekiwać.

Sądzę, że polubię się z funkcjami fotograficznymi LG Velvet. Już w pierwszych minutach zabawy aplikacją aparatu zauważyłem, że ta pozwala na wiele. Poza inteligentną automatyką, która zdaje się czynić cuda, możemy skorzystać z trybu portretowego, trybu nocnego, naklejek AR czy w pełni manualnych ustawień ekspozycji. Ciekawostką jest obecność trybu ASMR w nagrywaniu wideo. Funkcja pozwala wycisnąć z rejestrowanego dźwięku maksimum. Słychać tu nawet najcichsze szepty. Liczba dodatków w nakładce LG na Androida 10 może przyprawić o zawrót głowy, co ucieszy fanów personalizacji smartfona. Natomiast jest jedna rzecz, która nieco mnie martwi. Otóż mamy tutaj dość skromny akumulator o pojemności 4300 mAh. Co prawda w zestawie znajdziemy ładowarkę o mocy 30 W, która może pomóc nam w szybkim podładowaniu urządzenia, jednak czas pracy będzie tu kluczowy.

Tak, jak wspomniałem wcześniej, LG Velvet możecie zakupić w oficjalnej polskiej dystrybucji w kwocie 2599 zł złotych. Klienci Play mogą nabyć go już teraz, otrzymując w gratisie dodatkowy ekran Dual Screen. Klienci Plusa i Orange muszą poczekać do 24 czerwca. Jako gratis otrzymają słuchawki LG Tone Flex HBS-XL7. Promocyjna oferta obowiązuje do 31 lipca lub od wyczerpania zapasów. Nie chcę oceniać wprost wyceny urządzenia, gdyż wiele zależy tutaj od tego, jak wypadnie ono w testach. Jeśli miałbym opierać się wyłącznie na krótkim czasie spędzonym z LG Velvet, mógłbym powiedzieć tylko tyle, że producent zbytnio nie przesadził. Smartfon wygląda świetnie i trzymając go w dłoni czuć, że obcujemy z solidnym kawałkiem elektroniki użytkowej. Czy pozwoli on firmie poprawić swój wizerunek na rynku mobilnym? Nieco za wcześnie na wyrokowanie w tej kwestii, natomiast obecność modelu w portfolio nie zaszkodzi. Przez najbliższe tygodnie będę sprawdzał, jak LG Velvet zachowa się w kwestii wydajności, czasu pracy na akumulatorze oraz w zastosowaniach fotograficznych. Spróbuję „zmęczyć” go wymagającymi grami dostępnymi w Google Play oraz zestawem benchmarków. Wracam więc do testów. Jeśli macie pytania dotyczące LG Velvet, dajcie znać w komentarzach.



W słoneczny dzień LG Velvet radzi sobie lepiej niż dobrze.



Rodzaj oświetlenia mocno wpływa na szczegółowość. Po lewej zdjęcie w świetle naturalnym, po prawej przy sztucznym oświetleniu.

LG Velvet Wyświetlacz 6,8-calowy P-OLED

2460 x 1080 pix Procesor Snapdragon 765G

1 x Kryo 475 Prime - 2,4 GHz

1x Kryo 475 Gold - 2,2 GHz

6x Kryo 475 Silver - 1,8 GHz Pamięć na dane 128 GB UFS 2.1 Pamięć RAM 6 GB / 8 GB Bateria 4300 mAh

Szybkie ładowanie 30 W Aparat główny 48 Mpix f/1.8

8 Mpix f/2.2 ultraszeroki kąt

5 Mpix czujnik głębi Aparat przedni 16 Mpix f/1.9 Wymiary 1167,2 x 74,1 x 7,9 mm mm Waga 180 g Kolory BAurora White, Aurora Green, Aurora Gray, Illusion Sunset, Red, Pink Inne Android 10, NFC, 5G Cena 2599 zł

Źródło: LG