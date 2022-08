LG TONE Free 2022 - nowa linia słuchawek TWS z ANC, baterią na 10 godzin, Dolby Atmos i obsługą aptX

Tegoroczna edycja słuchawek dokanałowych LG TONE Free po raz kolejny przygotowana została we współpracy z brytyjską marką Meridian. Producent zastosował jednak kilka ulepszeń, wśród których znajdziemy chociażby bardziej wyeksponowany bas oraz funkcję Dolby Head Tracking (urządzenie rekalibruje dźwięk zgodnie z ruchem głowy użytkownika, zapewniając bardziej naturalne doznania dźwiękowe). Tak samo jak w modelach poprzednich, tak i nowe pchełki otrzymały wsparcie Dolby Atmos i etui odkażające słuchawki (światło UV).

Nowa linia słuchawek LG TONE Free 2022 wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Tanio nie będzie, ale zobaczmy, co nam zaoferują.

Od lewej LG TONE Free T60, T90 oraz TF7/TF8.

Zacznijmy od opisu modelu flagowego (T90). Cechy tychże słuchawek, o których warto wspomnieć to m.in. 11-mm przetworniki, obecność adaptywnego ANC, tryb przejrzystości, po dwa mikrofony na słuchawkę (redukcja hałasów w trakcie rozmów telefonicznych) czy w końcu bateria, która ma wytrzymać na jednym ładowaniu niemal 10 godzin. Jeśli zaś skorzystamy z zapasowej mocy zgromadzonej w etui ładującym, otrzymamy łącznie ok. 30 godzin. Pchełki otrzymały ponadto klasę odporności IPX4 i są ponoć tak wygodne, że ze spokojem można w nich nawet zasnąć (tak przynajmniej twierdzi producent). Urządzenie pracuje na bazie łączności Bluetooth w wersji 5.2 i obsługuje kodeki takie jak AAC, SBC oraz aptX Adaptive.

LG TONE Free T90

Pchełki mogą pochwalić się ponadto obecnością czujnika zbliżeniowego, ładowaniem bezprzewodowym, współpracą z asystentami głosowymi oraz szybkim ładowaniem (5 min. pod ładowarką daje 1 godzinę pracy). Jeśli komuś nie są jednak potrzebne takie bajery jak ładowanie Qi czy też Dolby Head Tracking, może zainteresować się niemal bliźniaczym, ale tańszym modelem o oznaczeniu T60. Co ciekawe, LG oprócz modeli T90 i T60 zaprezentowało także konstrukcje TF7 oraz TF8, będące przedstawicielami linii TONE Free Fit. Pod względem specyfikacji, słuchawki te są bardzo podobne do T60, jednak oferują już wyższą klasę odporności (IP67) oraz specjalne żelowe skrzydełka, których zadaniem jest sprawić, by słuchawki jeszcze lepiej trzymały się ucha. Słuchawki pojawią się w sklepach jeszcze w tym miesiącu w cenach 230 dolarów (T90), 200 dolarów (T60), 200 dolarów (TF8) oraz 184 dolarów (TF7).

LG TONE Free T60

LG TONE Free TF7/TF8

Źródło: TechPowerUp