Lenovo: Wysokie przychody i rekordowy dochód za rok 2019/2020

Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu. Atutem firmy pozostaje rentowność — rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD oznaczają wzrost o niemal 19% w ujęciu rok do roku. Dochód netto za pełny rok wyniósł 665 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Podstawowy zysk na akcję za cały rok wyniósł 5,58 centa USA, czyli 43,61 centa hongkońskiego, a w czwartym kwartale roku finansowego — 0,36 centa USA, czyli 2,80 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2020 r. w wysokości 2,77 centa USA, czyli 21,50 centa hongkońskiego za akcję.

Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2020 r. w wysokości 2,77 centa USA, czyli 21,50 centa hongkońskiego za akcję.

Firma Lenovo znacząco zreorganizowała swoją działalność przez ostatni rok pomimo jednego z najdonioślejszych okresów globalnych zmian w historii. Jestem niezwykle dumny z naszych solidnych wyników: od rekordowego dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 1,02 mld USD po niemal rekordowe przychody na poziomie 50,7 mld USD — powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo. Jestem też niezwykle dumny z naszej nieustającej reakcji na ogólnoświatową pandemię — zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i odpowiedzialności społecznej. Jestem przekonany, że pomimo niepewnych czasów Lenovo będzie nadal realizować strategię inteligentnej transformacji dzięki swojej doskonałości operacyjnej i globalnemu zasięgowi oraz w pełni wykorzysta szanse, jakie przynosi nam nowa normalność.

Ostatnie 12 mscy przyniosły całej branży kilka wyzwań, w tym niepewność geopolityczną, niedobory komponentów, wpływy kursów wymiany walut, a w IV kwartale - globalną pandemię. W przypadku koronawirusa firma wykorzystała sieć ponad 30 własnych i zewnętrznych zakładów na świecie do skorygowania mocy produkcyjnych i zrównoważenia produkcji. Ta zdolność do zachowania równowagi dzięki geograficznemu zasięgowi, a także elastyczność i odporność legły u podstaw doskonałości operacyjnej, którą firma wykazywała się przez cały rok, produkując urządzenia i realizując zamówienia klientów w IV kwartale. Ta zasadnicza zdolność wraz z nieustającą innowacyjnością mają nadal napędzać rozwój firmy, która będzie wykorzystywać w dłuższej perspektywie czasowej okazje do wzrostu związane z „nową normalnością” pracy i nauki w domu. Trend ten powoduje ożywienie nie tylko w segmencie komputerów osobistych i urządzeń inteligentnych, ale także wspierających je centrów danych oraz infrastruktury umożliwiającej działanie szybkich sieci i korzystanie z usług cyfrowych.

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. Grupa PC and Smart Devices (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld USD, co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku. Wzrosła też rentowność grupy — dochód przed opodatkowaniem sięgnął rekordowego poziomu 2,3 mld USD (co stanowi wzrost o ponad 18% w ujęciu rok do roku), a przodująca w branży marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 5,9%, co stanowi również rekord i oznacza wzrost o 0,7 punktu w ujęciu rok do roku. Grupa utrzymała się na pozycji lidera światowego rynku PC, a jej udział w rynku wzrósł o ponad 1 punkt procentowy i wyniósł 24,5% za pełny rok. Ten solidny i trwały wzrost napędza konsekwentna strategia koncentracji i inwestycji w segmentach o wysokim potencjale wzrostowym: firma osiąga dwucyfrową przewagę nad resztą branży pod względem sprzedaży w segmentach gamingu, stacji roboczych, monitorów, urządzeń smukłych i lekkich oraz Chromebooków.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) był na dobrej drodze do przełomowego roku, czemu przeszkodziło wymagane zamknięcie głównej fabryki smartfonów firmy w Wuhan wskutek pandemii COVID-19 w czwartym kwartale. Ogólne przychody MBG spadły, a straty przed opodatkowaniem wyniosły 43 mln USD, lecz zostały znacznie skompensowane przez wzrost rentowności o 96 mln USD w ujęciu rok do roku. Dział ten koncentrował się w dalszym ciągu na innowacyjności i powrócił do segmentu premium dzięki charakterystycznemu, składanemu smartfonowi Motorola razr. Dział Data Center Group (DCG) odnotował ogólny spadek przychodów o 8,7% w ujęciu rok do roku ze względu na mniejszy popyt na rozwiązania hiperskalowe oraz znaczne spadki cen towarów, ale przychody z pozostałej oferty wzrosły o 5,3% w ujęciu rok do roku. Wpłynęło na to dwucyfrowe zwiększenie przychodów z infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI), pamięci masowej, a także oprogramowania i usług. W szczególności przychody z pamięci masowej wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku. Ponadto sprzedaż serwerów niehiperskalowych zwiększyła się o 14%, a przychody w Chinach o 23% w ujęciu rok do roku. Firma utrzymała 1. pozycję w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych — 173 systemy ze światowej listy Top500 bazują na sprzęcie Lenovo.

Solidne postępy odnotowały także działy związane z transformacją biznesu. Przychody segmentu Smart IoT wzrosły niemal czterokrotnie (+296%) w ujęciu rok do roku dzięki rozwiązaniom do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, inteligentnego biura i Internetu rzeczy. Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się w ujęciu rok do roku o 37%, ponieważ zaczęły je generować rozwiązania do wirtualizacji funkcji sieciowych. Przychody z inteligentnych rozwiązań branżowych wzrosły ponad dwukrotnie (+133%) dzięki solidnym wynikom w dziale Data Intelligence Business Group oraz inteligentnym rozwiązaniom medycznym i edukacyjnym. Segment oprogramowania i usług odnotował przełomowy rok dzięki rekordowym przychodom na poziomie 3,5 mld USD (wzrost 43,2% w ujęciu rok do roku), stając się katalizatorem dla przemian całej Grupy.

Najważniejsze wyniki IV kwartału:

Przychody Grupy za kwartał wyniosły 10,6 mld USD, co stanowi spadek o 9,7% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 77 mln USD, a dochód netto: 43 mln USD.

Był to korzystny kwartał dla działu PC and Smart Devices. Wprawdzie przychody spadły o 4,4% w ujęciu rok do roku, ale dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 15% (525 mln USD w porównaniu z 458 mln USD), co pozwoliło zwiększyć przodującą w branży rentowność o cały 1 punkt do rekordowego wskaźnika 6,2%.

Sprzedaż komputerów PC wyprzedziła wyniki rynkowe o cztery punkty, dzięki czemu firma utrzymała się na 1 miejscu wśród producentów na świecie. Przychody ze sprzedaży komputerów PC były wyższe od wskaźników rynkowych we wszystkich regionach na świecie.

Dział Mobile Business Group odczuł skutki pandemii, ponieważ główna fabryka smartfonów firmy w Wuhan pozostawała zamknięta przez znaczną część kwartału. Pomimo tego dział wykorzystał globalne moce wytwórcze i wyprodukował w ciągu tego kwartału 6 mln telefonów.

W segmencie centrów danych utrzymywał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży serwerów — 14% w ujęciu rok do roku. Firma mierzyła się z trudnościami w segmencie rozwiązań hiperskalowych ze względu na wpływ spadku cen towarów na przychody, ale rozwiązania niehiperskalowe przyniosły wzrost przychodów o niemal 4% w ujęciu rok do roku, na co wpłynęły segmenty kluczowe z punktu widzenia rozwoju i generowania zysków: infrastruktura definiowana programowo (SDI), pamięć masowa, a także oprogramowanie i usługi.

Źródło: Lenovo