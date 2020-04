Test Lenovo V155-15 - Tani notebook z układem AMD Athlon 300U

W ostatnich tygodniach dość mocno skupiliśmy się na tańszych laptopach, z racji tego że są one najczęściej wybierane przez polskich użytkowników. Były tańsze modele zarówno z układami AMD Ryzen serii 3000 (Picasso) jak również Intel Ice Lake-U (HP 15s). Tym razem przygotowaliśmy recenzję jeszcze tańszego urządzenia, które powinno całkiem nieźle sprawdzić się z mało wymagających zadaniach. Lenovo V155-15, bo o nim mowa, cechuje się prostym i klasycznym designem oraz jest jednym z nielicznych modeli, w którym zdecydowano się zmontować 2-rdzeniowy i 4-wątkowy układ AMD Athlon 300U wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 3. Choć nie jest to demon wydajności, samo iGPU będzie i tak wydajniejsze od konkurencyjnych układów graficznych w postaci Intel UHD Graphics 615 czy oraz Intel UHD Graphics 620, które już od dawna są dostępne na rynku.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo V155-15 to notebook, którego w sklepach można otrzymać w cenie poniżej 2000 złotych. Ma służyć przede wszystkim do niewymagającej pracy biurowej, a w wolnych chwilach pozwoli nawet na uruchomienie prostych, niewymagających gierek dzięki zintegrowanemu układowi graficznemu Radeon Vega 3. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się po tym sprzęcie czegoś co faktycznie będzie można bez większego problemu polecić, jednak podczas testów okazało się, że Lenovo V155-15 spisuje się całkiem nieźle. Ba! Zastosowana matryca jest zdecydowanie lepsza chociażby od tej, którą Wam zaprezentowałem przy okazji testu modelu Lenovo IdeaPad C340-14, pomimo że tutaj także mamy do czynienia z panelem TN.

Lenovo V155-15 to prosty laptop służący do niewymagającej pracy biurowej. Dzięki zastosowaniu układu graficznego Radeon Vega 3 możemy nawet odpalić mało wymagające gry i starsze tytuły.

Lenovo V155-15 nie posiada dedykowanej karty graficznej. Zamiast tego za wyświetlanie obrazu odpowiada w tym przypadku zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 3, będący integralną częścią APU AMD Athlon 300U. W przypadku jednostek AMD mamy więc do czynienia z drugą generacją o kodowej nazwie Picasso. Sam układ APU (a więc połączony procesor ze zintegrowaną grafiką) został wyprodukowane w 12 nm procesie technologicznym, który jest znacznie usprawniony w porównaniu do poprzedników z serii APU Raven Ridge. Zamontowany tutaj iGPU posiada trzy jednostki Compute Units. Radeon Vega 3 wykorzystuje pamięć RAM laptopa i w zależności od skonfigurowanego trybu (Single Channel lub Dual Channel) będzie pracować albo na pół gwizdka albo na pełnych obrotach. Mobilna Vega 3 posiada 192 jednostki cieniujące, 12 jednostek teksturujących oraz 4 renderujące. Przepustowość pamięci wynosi 38,4 GB/s. Deklarowane taktowanie rdzenia wynosi z kolei 1000 MHz, a więc spodziewamy się nieco niższej wydajności w porównaniu do Vegi 3 z APU AMD Ryzen 3 3200U.

Konfiguracja laptopa Lenovo V155-15:



APU AMD Athlon 300U (2,4 - 3,3 GHz)

Zintegrowany układ Radeon Vega 3

12 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz

Matryca 15,6" / matowy TN / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung PM991 / 256 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Windows 10 Home 1909 64-bit (November Update)

Zastosowany procesor w Lenovo V155-15 to AMD Athlon 300U. Układ APU również wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym, a wyposażono go w dwa fizyczne rdzenie oraz cztery wątki. Bazowe taktowanie Athlona 300U wynosi równe 2,4 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 3,3 GHz (niezależnie od ilości rdzeni). AMD Athlon 300U wyposażono również w 4 MB pamięci cache poziomu L3, z kolei współczynnik TDP wynosi nominalnie 15W z możliwością zmiany przez konkretnego producenta laptopa w przedziale od 12 do 25W. Układ APU Athlon 300U ma oczywiście zablokowany mnożnik, tak więc nie ma możliwości podkręcania. Działa również z pamięciami DDR4, zarówno w konfiguracji Single Channel jak również Dual Channel. Z oczywistych przyczyn, zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskamy na tym drugim wariancie.