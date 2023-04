Laptopy Lenovo Legion z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace to gwarancja najwyższej wydajności w grach

Kilka tygodniu temu NVIDIA zaprezentowała nową generację układów graficznych dla najmocniejszych notebooków. Mowa oczywiście o serii GeForce RTX 4000 Laptop GPU, opartej na przełomowej architekturze Ada Lovelace. Z kolei firma Lenovo, ściśle współpracująca z NVIDIĄ, wykorzystała nową generację układów graficznych dla swoich laptopów marki Legion. Tym samym otrzymaliśmy najmocniejszych przedstawicieli stale rozwijającej się rodziny notebooków. Tegoroczne modele Lenovo Legion, oprócz topowych podzespołów, oferują również zaawansowane rozwiązania z zakresu AI. Nie brakuje oczywiście również wsparcia dla Ray Tracingu, który coraz częściej wykorzystywany jest w grach. Największą zmianą jest jednak wprowadzenie DLSS 3, które w laptopach istotnie wpływa na wydajność.

W tym roku na graczy czekają cztery propozycje wydajnych notebooków Lenovo Legion, wszystkie korzystające z dobrodziejstw nowej generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Mowa o modelach: Lenovo Legion Pro 7i-16 (Intel), Lenovo Legion Pro 7-16 (AMD), Lenovo Legion Pro 5i-16 (Intel) oraz Lenovo Legion Pro 5-16 (AMD). We flagowych modelach Lenovo Legion Pro 7(i), gracze mogą liczyć na wykorzystanie komory parowej w celu odpowiedniego schłodzenia procesorów oraz topowych kart graficznych: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU. Zastosowanie komory parowej pozwala na utrzymanie temperatur w ryzach, a także możliwość pracy podzespołów na 100% ich możliwości i to przy długotrwałych sesjach w ulubionych grach komputerowych. Oprócz zastosowania komory parowej, producent nie zapomniał również o nałożeniu ciekłego metalu, co dodatkowo ma pomóc w utrzymaniu temperatur na poziomie umożliwiającym oferowanie najwyższej wydajności procesorów oraz układów graficznych. Układ chłodzenia w laptopach Lenovo Legion Pro 7 został tak zaprojektowany, by móc utrzymać obciążenie o mocy do 235 W. Z kolei notebooki Lenovo Legion Pro 5(i) posiadają systemy chłodzenia umożliwiające utrzymanie thermal design na poziomie do 200 W.

Nowa generacja laptopów Lenovo Legion przynosi bardzo duży wzrost wydajności, głównie dzięki zastosowaniu układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Z tymi modelami żadna gra nie będzie wyzwaniem.

Najnowsze laptopy Lenovo Legion 8. generacji jako pierwsze mają również zaimplementowany chip Lenovo AI. Chip obsługujący uczenie maszynowe, ma za zadanie utrzymywać maksymalną wydajność poszczególnych komponentów w zależności od typu wykonywania zadań. Gdy jest potrzeba utrzymania najwyższej wydajności w grach, chip Lenovo AI wspomoże układ graficzny. Jeśli potrzebujemy maksymalnej mocy procesora lub karty sieciowej, wbudowany układ dla obsługi sztucznej inteligencji będzie priorytetyzował działanie poszczególnych komponentów w laptopie, by wykorzystać ich pełnię możliwości. W połączeniu z oprogramowaniem Lenovo Vantage, użytkownicy mogą liczyć na topową wydajność bez względu na to, jakie zadania będziemy wykonywać na nowej generacji laptopów Lenovo Legion.

Skoro laptopy Lenovo Legion Pro 7(i) oraz Legion Pro 5(i) ukierunkowane są głównie na graczy, nie mogło tutaj zabraknąć również wysokiej klasy matryc. Wszystkie tegoroczne modele otrzymują panele IPS o przekątnej 16 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, wraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla VRR (Variable Refresh Rate). W połączeniu z techniką odświeżania NVIDIA G-SYNC, gracze mogą liczyć na ekstremalnie płynny obraz, wolny od negatywnego efektu rwania (tearing) i odpowiednio zsynchronizowany z wyświetlaną liczbą klatek na sekundę. Matryca może być połączona bezpośrednio z układem graficznym GeForce RTX 4000, w pełni wykorzystując możliwości obu komponentów.

Dochodzimy tym samym do najważniejszej kwestii laptopów Lenovo Legion Pro 7(i) oraz Legion Pro 5(i), bez której wysoka wydajność w grach i programach nie byłaby możliwa. Mowa oczywiście o układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, opartych na architekturze Ada Lovelace. Po raz pierwszy w historii mobilnego gamingu, topowe notebooki Lenovo Legion zostały wyposażone w układ graficzny klasy "XX90", oferując nawet do 60-70% wyższą wydajność w rasteryzacji względem topowej karty graficznej poprzedniej generacji - GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Tak wysoki wzrost wydajności umożliwia swobodną grę w maksymalnych ustawieniach graficznych, przy wykorzystaniu natywnej rozdzielczości ekranu laptopów.

Nowe układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU posiadają na pokładzie również 3. generację rdzeni RT, umożliwiając sprzętową akcelerację obliczeń opartych na śledzeniu promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing). Współczesne produkcje tj. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus Enhanced Edition czy Portal II RTX oferują najwyższe doznania wizualne na mocnych urządzeniach, wykorzystujących topowe układy graficzne GeForce RTX 4000. Nowa architektura Ada Lovelace to jednak nie tylko sprzętowa obsługa Ray Tracingu, ale również przebudowane rdzenie Tensor 4. generacji, które oferują wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. W przeciwieństwie do poprzednich wersji DLSS, tutaj najważniejszą rolę odgrywa funkcja Frame Generation, tworząca dodatkową klatkę obrazu pomiędzy dwiema już istniejącymi, na podstawie między innymi informacji pochodzących z wektorów ruchu.

Na mniejszych ekranach notebooków trudniej doszukać się jakichkolwiek różnic w jakości obrazu, przy wykorzystaniu trybów Quality czy Balanced, a wzrost wydajności jest nawet dwukrotny. Ze względu na konieczność tworzenia kolejnych klatek, DLSS 3 obligatoryjnie ma włączoną funkcję NVIDIA Reflex, pozwalającą na utrzymanie opóźnienia sygnału na podobnym poziomie lub niewiele wyższym względem wykorzystania wyłącznie techniki DLSS 2 (a więc bez Frame Generation). Technika NVIDIA DLSS 3 jest obsługiwana przez całą rodzinę GeForce RTX 4000, choć z oczywistych względów, im więcej rdzeni Tensor ma układ do dyspozycji, tym lepsze rezultaty zobaczymy na ekranie. DLSS 3 możemy obecnie włączyć w takich grach jak Wiedźmin 3: Dziki Gon Next-gen, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Dziedzictwo Hogwartu, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Miles Morales lub Chernobylite. To oczywiście tylko kilka przykładów, bo DLSS 3 sukcesywnie pojawia się w kolejnych grach.

Jeśli lubisz nie tylko grać, ale również streamować rozgrywkę, to nowe laptopy Lenovo Legion Pro 7(i) również będą świetnym rozwiązaniem. Wykorzystane w nich topowe układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU, posiadają podwójny dekoder AV1, co umożliwia stremowanie w znacznie lepszej jakości obrazu w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. A jeśli planujemy wykorzystać notebooki Lenovo Legion także do pracy w bardziej wymagającym oprogramowaniu, to świetną wiadomością będzie fakt, iż układy te są w pełni zgodne ze sterownikami NVIDIA Studio oraz platformą Omniverse, służącą do tworzenia rozbudowanych projektów graficznych w 3D, z wykorzystaniem Ray Tracingu i DLSS.

Nowa generacja układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 pozwala na jeszcze więcej w kontekście jakości grania czy bardziej profesjonalnej pracy. Nowe, dużo wydajniejsze rdzenie CUDA, 3. generacja rdzeni RT oraz 4. generacja Tensorów pozwala na granie w jakości, jaka dotychczas nie była możliwa na mobilnych platformach. Z kolei laptopy Lenovo Legion Pro 7(i) oraz Lenovo Legion Pro 5(i) w pełni wykorzystują ich możliwości, dodatkowo dodając coś od siebie (Lenovo AI) w celu maksymalnego wykorzystania potencjału nowych podzespołów. Wybierając laptopy Lenovo Legion możecie liczyć na doskonałe wrażenia z grania w najnowsze tytuły AA oraz AAA i to przez długi czas.

Materiał powstał we współpracy z firmą Lenovo