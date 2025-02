La Quimera - studio złożone z twórców serii Metro prezentuje świetnie wyglądającego FPS-a w dystopijnej przyszłości

Jakieś dwie dekady temu byli pracownicy GSC Game World założyli w Kijowie własny zespół. Tak oto rozpoczęła się historia 4A Games - twórców bardzo udanej serii Metro. Bazowała ona na prozie Głuchowskiego, ale każda kolejna odsłona radziła sobie znakomicie niezależnie od pierwowzoru (nie brak głosów, że "egranizacje", szczególnie Metro Exodus, są nawet lepsze). Teraz zaś Reburn (dawniej 4A Games Ukraine) przygotowuje zupełnie inne IP.

La Quimera to pierwszoosobowy kooperacyjny FPS, łączący SF z klimatem Ameryki Łacińskiej. Twórcy zamieścili pierwszą zapowiedź gry.

Jeszcze w czasach prac nad Metro Exodus, kiedy Ukraina stawała się coraz mniej stabilna politycznie, część zespołu 4A Games przeniosła się na Maltę. Gdy w 2019 roku doszło do premiery tytułu, obie sekcje były na tyle duże, by działać samodzielnie. Kilka miesięcy potem maltański oddział został wykupiony przez Embracer, zaś ich koledzy byli w stanie zachować niezależność i zainwestować we własne IP - La Quimera. Co istotne, oba wymienione studia mogą używać autorskiego silnika 4A Engine.

W La Quimera przenosimy się do dystopijnej przyszłości gdzieś w Ameryce Łacińskiej. Jest rok 2064, a pomiędzy 2030 i 2040 ciąg naturalnych, jak również wywołanych przez człowieka katastrof doprowadził do upadku panujących mocarstw i diametralnej zmiany układu sił. Konflikty pomiędzy poszczególnymi stronnictwami są rozwiązywane przy pomocy najemniczych grup, a główny bohater jest bojownikiem uwikłanym w sieć knowań. Sami bądź wraz z innymi graczami (do dwóch kompanów) będziemy dobierali futurystyczny arsenał, korzystając z broni, egzoszkieletów i specjalnych zdolności bojowych, by mierzyć się z przedstawicielami wrogich frakcji tudzież mniej konwencjonalnymi oponentami. Na razie światło dzienne ujrzał wspomniany trailer i garść screenshotów, ale już teraz można powiedzieć, że projekt Reburn wykazuje pewien potencjał, łącząc parę nieoczywistych motywów.

