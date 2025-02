Atomfall - obiecujący postnuklearny survival w Wielkiej Brytanii na dłuższym gameplayu. Prowadzenie dochodzeń, eksploracja i walka

Coraz trudniej nadążać za projektami powiązanymi z szeroko pojętym survivalem tudzież postnuklearną rzeczywistością. Jak się okazało, jesienna premiera STALKER-a 2 była jedynie wstępem do chociażby tegorocznych premier. Na początku marca na rynek we wczesnym dostępie wejdzie na przykład Chernobylite 2: Exclusion Zone. Ale wydaje się, że ciekawiej prezentuje się koncept Atomfall, z nieco spójniejszą idea przewodnią i kilkoma nieźle brzmiącymi rozwiązaniami.

Udostępniono dłuższy gameplay Atomfall, skupiający się na najważniejszych filarach wchodzących w skład gry.

Studio Rebellion zdążyło już nam wstępnie przedstawić koncept bazujący na nuklearnej katastrofie w Windscale z 1957 roku. Najnowszy materiał wideo deweloperzy poświęcili na przedstawienie trzech najważniejszych punktów składających się na Atomfall: dochodzenie i szeroko pojęte rozwiązywanie tajemnic, eksploracja oraz walka. Jak już podkreślano we wcześniejszych materiałach, struktura rozgrywki pozbawiona jest tradycyjnego systemu questów w celu uautentycznienia doświadczenia i zapewnienia swobody. Wyszukiwanie informacji w różnych miejscach, zagadywanie NPC-ów i podejmowanie decyzji odnośnie ich intencji - to podstawy w tym pierwszoosobowym action survivalu. Pewne ścieżki będą blokowały inne rozwiązania, niektóre zaś mogą nawet prowadzić donikąd. Zadając odpowiednie pytania (i w skrajnych przypadkach - wymuszając odpowiedzi siłą), możemy odkryć drugie dno intrygi bądź znaleźć wartościowy przedmiot. Nie zabraknie sekretów do odkrycia oraz handlu wymiennego.

Jak przystało na przedstawiciela tego specyficznego nurtu, eksplorowanie świata w Atomfall wiąże się z wszechobecnym zagrożeniem. Przykładowo, nietrudno trafić na teren chroniony przez niekoniecznie ludzkiego adwersarza, ewentualnie zawędrować na pole minowe. Dlatego też nieocenione będzie skrupulatne zbieranie różnorakich przedmiotów. Przysłużą się później czy to do wzmacniania ekwipunku i tworzenia przydatnych narzędzi, czy dbania o zdrowie postaci. A ekwipunek ma rzecz jasna ograniczoną pojemność, trzeba odpowiednio nim zarządzać. Teren gry wypełniony jest zastępami bandytów i kultystów, a każda frakcja posiada świetnie wyposażoną bazę. Ale Rebellion zadbało o odpowiednie spersonalizowanie poziomu trudności. Możemy majstrować przy opcjach odpowiedzialnych za walkę, survival oraz eksplorację, a każde z nich posiada cztery różne stopnie zaawansowania (assisted, casual, challenging, intense).

Źródło: Rebellion (Youtube)