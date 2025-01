Komputery dla graczy, które poprawiają Reflex - Trzy konfiguracje z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 od morele.net

Jeśli szukacie gotowych zestawów komputerowych, świetnie sprawdzających w typowych grach AAA oraz sieciowych strzelaninach, warto rozważyć najnowsze propozycje sklepu morele.net. Rodzina pecetów NVIDIA Reflex ukierunkowana została na osiągnięcie maksymalnej efektywności w grach kompetytywnych m.in. Fortnite, Call of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, Valorant, Counter Strike czy Overwatch. Jest to możliwe dzięki obsłudze techniki NVIDIA Reflex, która odpowiada za redukcję opóźnień i poprawę precyzyjności.

NVIDIA Reflex to technika zmniejszająca input lag, czyli uogólniając - opóźnienia systemowe. Poprawia to czas reakcji, zwłaszcza w połączeniu z szybkimi monitorami, co jest kluczowe w grach e-sportowych. W morele.net kupicie natomiast gotowe zestawy z karami graficznymi NVIDIA GeForce, które obsługują Reflex i wiele innych technik NVIDII.

Szybkość animacji wyrażana ilością klatek na sekundę, to powszechnie obowiązujący wyznacznik wydajność, dodatkowo łatwy do zmierzania, chociaż wysoki FPS jeszcze nie gwarantuje idealnej płynności. Podczas rozgrywki może się zdarzyć, że pomimo identycznej wydajności na dwóch platformach, wrażenia będą odmienne. Takie zjawisko zachodzi, ponieważ istnieją jeszcze opóźnienia w generowaniu ramek obrazu, opóźnienia sieciowe (ping), jak również wiele rodzajów opóźnień związanych z peryferiami komputera (input lag). Ostatnie z wymienionych istotnie wpływają na finalne odczucia z rozgrywki, będąc kluczowymi w grach e-sportowych.

Właśnie tutaj wchodzi technologia NVIDIA Reflex usprawniająca powyższy proces tzn. redukująca input laga. Opóźnienia systemowe są kluczowe w produkcjach kompetytywnych np. kiedy naciśniemy lewy przycisk myszki, konkretne dane zostaną wysyłane do komputera powodując wystrzał broni. Jednak zanim do tego dojdzie, informacje przetwarza szereg komponentów oraz podsystemów m.in. procesor czy system operacyjny. Dopiero w dalszej kolejności do pracy zabiera się układ graficzny, ponieważ sygnał jest najpierw inicjowany z poziomu monitora, zanim zostanie ostatecznie przetworzony i wyświetlony. Cały proces okazuje się skomplikowany.

NVIDIA Reflex zmniejsza opóźnienia systemu operacyjnego, procesora, renderingu i kolejkowania rozkazów, które szczegółowo przedstawia poniższy schemat uwzględniający wszystkie składowe. Rozwiązanie NVIDII przede wszystkim eliminuje prerendering klatek, jednak ściśle połączony z silnikiem konkretnej gry komputerowej, bowiem Reflex dostępny jest w wybranych tytułach m.in. Fortnite, Valorant, Call of Duty: Warzone, Apex Legends itp. NVIDIA Reflex nie wpływa jednak na działanie peryferii oraz monitora, dlatego jeśli chcemy maksymalnie zredukować input lag, powinniśmy się wyposażyć w wyświetlacz o wysokim odświeżaniu. Funkcja NVIDIA Reflex jest zgodna ze wszystkimi monitorami oraz kartami graficznymi GeForce 900 i nowszymi.

Tyle teorii odnośnie NVIDIA Reflex, przejdźmy teraz do zestawów przygotowanych przez sklep morele.net. Wszystkie są kompletnymi jednostkami pod względem hardware, złożonymi przez obsługę i zamkniętymi w markowych obudowach. System operacyjny trzeba jednak dokupić oddzielnie i/lub skorzystać z dodatkowych usług. Pierwsza i najtańsza propozycja - Game X G300 NVIDIA Reflex - kosztuje od 3700 złotych, bazując na kacie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz procesorze Intel Core i5-12400F. Jest to zestaw do grania przede wszystkim w rozdzielczości 1920x1080, aczkolwiek mniej wymagające tytuły bez problemu obsłuży również w 2560x1440 (zwłaszcza jeśli włączymy NVIDIA DLSS). Gotowy zestaw jest dostępny pod TYM LINKIEM.

Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 Taktowanie bazowe 1830 MHz Taktowanie boost 2460 MHz Ilość pamięci 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 17000 MHz Interfejs PCIe 4.0 x8 Test na PurePC Link

Intel Core i5-12400F Konfiguracja 6 rdzeni / 12 wątków Taktowanie 2500-4400 MHz Pamięć Cache 18 MB Mnożnik Zablokowany Układ graficzny - Współczynnik TDP 65 W Chłodzenie Tak Test na PurePC Link

MSI PRO B760M-P DDR4 II Socket Intel LGA 1700 Chipset Intel B760 PCI-Express 4.0 Układ sieciowy 2.5G LAN Kodek audio Realtek ALC-897 Format ATX Test na PurePC -

Kingston Fury Renegade Pojemność 16 GB Taktowanie 3600 MHz Opóźnienia CL 16 Napięcie 1.35V Radiator Tak Test na PurePC Link

Lexar NM620 Pojemność 1 TB Interfejs PCI-E 3.0 x4 Szybkość odczytu 3300 MB/s Szybkość zapisu 3000 MB/s Test na PurePC Link

Endorfy Vero L5 600W Obciążenie linii 12V 588 W Sprawność 80 Plus Bronze Typ chłodzenia Aktywne Format ATX Wentylator 120 mm Odpinane kable - Złącze 12VHPWR - Test na PurePC -

Endorfy Fera 5 Wymiary 155 x 127 x 77 mm Waga 590 gramów Wentylator 1x 120 mm Maksymalne RPM 1800 Ilość ciepłowodów 4x 6 mm Podświetlenie - Maksymalne TDP 220 W Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 Test na PurePC Link

Endorfy Signum 300 Air Wymiary 447 x 216 x 413 mm Waga 5.3 kilograma Format ATX Wentylatory 4x 120 mm Podświetlenie - Długość GPU 325 mm Wysokość CPU 161 mm Szklany bok Tak Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A Test na PurePC -

Druga propozycja - Game X G500 NVIDIA Reflex - kosztuje od 10000 złotych, czyli wchodzimy w naprawdę wysokie progi, jednak otrzymujemy zestaw bezsprzecznie high-endowy. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER połączona z procesorem AMD Rzyen 7 7800X3D, to gwarancja wysokiej wydajności nawet w najbardziej wymagających grach komputerowych. Produkcje e-sportowe spokojnie udźwignie w rozdzielczości 3840x2160 przy bardzo wysokiej ilości klatek na sekundę, gdzie technika NVIDIA Reflex będzie miała możliwość zabłysnąć. Wszystko solidnie chłodzone 360 mm AiO w przewiewnej obudowie, a także doprawione markowym zasilaczem. Zestaw jest do kupienia pod TYM LINKIEM.

PNY GeForce RTX 4080 SUPER Verto Taktowanie bazowe 2295 MHz Taktowanie boost 2565 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 23000 MHz Interfejs PCIe 4.0 x16 Test na PurePC Link

AMD Ryzen 7 7800X3D BOX Konfiguracja 8 rdzeni / 16 wątków Taktowanie 4200-5000 MHz Pamięć Cache 96 MB Mnożnik Zablokowany Układ graficzny AMD Radeon 2CU Współczynnik TDP 120 W Chłodzenie BOX - Test na PurePC Link

ASUS TUF Gaming B650-E WiFi Socket AMD AM5 Chipset AMD B650 PCI-Express 4.0 Układ sieciowy 2.5G LAN / WiFi Kodek audio Realtek ALC-897 Format ATX Test na PurePC -

G.Skill Trident Z5 Neo Pojemność 32 GB Taktowanie 6000 MHz Opóźnienia CL 30 Napięcie 1.4V Radiator Tak Test na PurePC Link

Lexar NM790 Pojemność 1 TB Interfejs PCI-E 4.0 x4 Szybkość odczytu 7400 MB/s Szybkość zapisu 6500 MB/s Test na PurePC Link

be quiet! Straight Power 12 850 W Obciążenie linii 12V 850 W Sprawność 80 Plus Platinum Typ chłodzenia Aktywne Format ATX Wentylator 135 mm Odpinane kable Tak Złącze 12VHPWR Tak Test na PurePC -

Arctic Liquid Freezer III 360 Wymiary 398 x 120 x 38 mm Waga 1840 gramów Wentylator 3x 120 mm Maksymalne RPM 1800 Ilość ciepłowodów - Podświetlenie - Maksymalne TDP 300 W Pasta termoprzewodząca MX-6 Test na PurePC -

NZXT H7 Flow RGB Wymiary 505 x 230 x 480 mm Waga 10.6 kilograma Format ATX Wentylatory 4x 120 mm Podświetlenie Tak Długość GPU 400 mm Wysokość CPU 185 mm Szklany bok Tak Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A Test na PurePC Link

Trzecią konfigurację - Game X G500 NVIDIA Reflex - zbudowano na platformie Intel lGA1700 i kosztuje od 11800 złotych, niemniej ten sprzęt sprawdzi się zarówno w grach, jak i szeregu specjalistycznych zastosowań. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER sparowana z procesorem Intel Core i9-14900K, to przepis na bardzo wysoką wydajność. Co istotne - płyta główna i chłodzenie zostały dobrane optymalnie, aby procesor osiągał pełnię możliwości. Dzięki temu rozdzielczości 3840x2160 nie stanowi dla niego problemu, zwłaszcza gdy w zanadrzu czeka jeszcze bogaty pakiet technologii NVIDII. Gotowy zestaw jest dostępny pod TYM LINKIEM.

PNY GeForce RTX 4080 SUPER Verto Taktowanie bazowe 2295 MHz Taktowanie boost 2565 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 23000 MHz Interfejs PCIe 4.0 x16 Test na PurePC Link

Intel Core i9-14900K Konfiguracja 24 rdzenie / 32 wątki Taktowanie 3200-6000 MHz Pamięć Cache 36 MB Mnożnik Odblokowany Układ graficzny Intel UHD 770 Współczynnik TDP 125 W Chłodzenie BOX - Test na PurePC Link

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Socket Intel LGA 1700 Chipset Intel Z790 PCI-Express 5.0 Układ sieciowy 2.5G LAN / WiFi Kodek audio Realtek ALC-4080 Format ATX Test na PurePC Link

G.Skill Trident Z5 Neo Pojemność 32 GB Taktowanie 6000 MHz Opóźnienia CL 30 Napięcie 1.4V Radiator Tak Test na PurePC Link

Lexar NM790 Pojemność 1 TB Interfejs PCI-E 4.0 x4 Szybkość odczytu 7400 MB/s Szybkość zapisu 6500 MB/s Test na PurePC Link

be quiet! Straight Power 12 1000 W Obciążenie linii 12V 1000 W Sprawność 80 Plus Platinum Typ chłodzenia Aktywne Format ATX Wentylator 135 mm Odpinane kable Tak Złącze 12VHPWR Tak Test na PurePC -

Arctic Liquid Freezer III 360 Wymiary 398 x 120 x 38 mm Waga 1840 gramów Wentylator 3x 120 mm Maksymalne RPM 1800 Ilość ciepłowodów - Podświetlenie - Maksymalne TDP 300 W Pasta termoprzewodząca MX-6 Test na PurePC -

NZXT H7 Flow RGB Wymiary 505 x 230 x 480 mm Waga 10.6 kilograma Format ATX Wentylatory 4x 120 mm Podświetlenie Tak Długość GPU 400 mm Wysokość CPU 185 mm Szklany bok Tak Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A Test na PurePC Link

