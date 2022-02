Kolejny rekord podkręcania pamięci RAM DDR5. Overclocker z Hong Kongu był blisko magicznej granicy 10000 MHz

Padł kolejny rekord świata w podkręcaniu z wykorzystaniem modułów RAM DDR5 marki G.SKILL. Rekord ów pobił overclocker z Hong Kongu o pseudonimie "lupin_no_musume", który przed niespełna dwoma tygodniami zdołał podkręcić tę samą pamięć do 8888 MHz, co stanowiło na tamten czas nowy rekord świata. Okazuje się, że overclocker na tym jednak nie poprzestaje i obecnie może już pochwalić się kolejnym rekordem, wynoszącym 9560 MHz. Do podkręcania ponownie użył popularnego w kręgach ekstremalnego OC rozwiązania, jakim jest ciekły azot (LN2), natomiast za platformę posłużył mu ten sam zestaw, na którym osiągnął wcześniej wynik 8888 MHz.

Overclocker z Hong Kongu o pseudonimie "lupin_no_musume" po dwóch tygodniach przerwy pobił kolejny rekord w podkręcaniu pamięci DDR5. Na module od G.SKILL wykręcił aż 9560 MHz. Nie zdradzono, jakiego użyto napięcia, wiadomo jednak, że użyto ciekłego azotu oraz standardowo wyłączono część rdzeni na procesorze.

Platforma overclockera, na której zdołał on osiągnąć 9560 MHz na pamięciach DDR5, składała się z procesora Intel Core i9-12900K, płyty głównej ASUS ROG Maximus Z690 Apex oraz z kluczowego w tym zestawie modułu pamięci Trident Z5 marki G.SKILL (dokładnie model F5-6000U4040E16G w konfiguracji 1x 16 GB). Pamięci DDR5 na kościach Samsunga mają jak widać spory potencjał, a nawet w naszym teście G.SKILL Trident Z5 RGB (LINK), już po samym tytule artykułu możecie wywnioskować, że RAM ów sparowany z procesorem Intel Core i9-12900K potrafi osiągnąć szalenie satysfakcjonującą wydajność.

Overclocker z Hong Kongu, podczas ostatniego bicia rekordu zdecydował się na timingi 88-88-88-127-2. Tym razem postawił na opóźnienia rzędu aż 120-120-120-120-127-2, dzięki czemu uzyskał wystarczającą stabilność dla podkręconej pamięci. Powyższe wyniki bezsprzecznie cieszą i pokazują potencjał nowych pamięci, chociaż to oczywiście sztuka dla sztuki (zwłaszcza z takimi opóźnieniami). Oczywiście ze względu na chłodzenie ciekłym azotem taki wynik pozostaje poza zasięgiem zwykłego użytkownika. Jakby jednak nie było, szkoda, że ceny oraz dostępność pamięci DDR5 tak czy siak pozostawiają póki co wiele do życzenia.

Źródło: VideoCardz